Hatty for Patty â€“ TEV Miesbach gewinnt Ã¼berzeugend in Amberg

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Nach dem Auswärtssieg in Schongau ging es für den TEV am heutigen Abend in den Hexenkessel nach Amberg. Dabei...

Artikel anhören Artikel anhören

Miesbach. (PM TEV) Nach dem Auswärtssieg in Schongau ging es für den TEV am heutigen Abend in den Hexenkessel nach Amberg.

Dabei konnte Trainer Zdenek Travnicek wieder auf Patrick Asselin, Stefan Mechel und Nick Endress zurückgreifen. Kurzfristig fehlte allerdings Aziz Ehliz krankheitsbedingt. Im Tor begann Philip Lehr.

Der TEV startete durchvoll in die Partie und hatte die erste Möglichkeit bereits nach 40 Sekunden. Patrick Asselin tauchte nach einem tollen Pass von Nick Endress frei vor Timon Bätge im Amberger Tor auf, doch der Torwart des ERSC parierte stark. Auf der Gegenseite musste in der sechsten Minute Philip Lehr zweimal seine Mannschaft retten. Ansonsten dominierte der TEV das erste Drittel und überstand auch eine Unterzahl souverän und vier Minuten vor der Pause belohnte sich der TEV für seinen couragierten Auftritt. Patrick Asselin gewann das Bully vor Bätge und Sebastian Deml zog ab und den Schuss fälschte Asselin unhaltbar für Bätge zum 0:1 ab. Gleich im Anschluss gab es Strafe gegen Amberg und im Powerplay schloss Bohumil Slavicek zweimal ab und beim zweiten Schuss staubte Thomas März zum 0:2 ab. Kurz vor der Pause gab es dann nochmal Strafe gegen den TEV.

Trotz der Strafe startete der TEV gut ins zweite Drittel, aber auch Amberg wurde stärker und in der 26.Spielminute verlor der TEV die Zuordnung in der Defensive und Michael Kirchberger traf frei vor Lehr zum 1:2. In der Folge gab es Großchancen auf beiden Seiten, wobei Amberg nun deutlich mehr Druck aufs TEV Tor aufbaute, aber Lehr blieb souverän. Den nächsten Treffer erzielte aber wieder TEV und erkämpfte sich die zwei Tore Führung zurück. In der 34.Spielminute tankte sich Thomas März durch und suchte den Abschluss, welchen Bohumil Slavicek unhaltbar zum 1:3 abfälschte. In der Folge Amberg weiter am Drücker, aber die TEV Defensive hielt stand und mit einer Einzelaktion erhöhte Patrick Asselin drei Minuten vor der Pause per Bauerntrick auf 1:4.

Dabei schoss er einen Amberger an von dem die Scheibe ins Tor ging. Gleich vom Bully weg die nächste Chance für den TEV doch Slavicek’s Schuss ging an den Pfosten. Dennoch baute der TEV die Führung noch im zweiten Drittel aus. Der bärenstarke Patrick Asselin traf 30 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels zum 1:5. Sein Abschluss aus dem Slot traf erneut den Schlittschuh eines Ambergs von wo aus der Puck ins Tor ging. Somit führte der TEV nach zwei Dritteln mit vier Toren Vorsprung. Somit gelang dem Kanadier bei seiner Rückkehr nach zweiwöchiger Verletzungspause gleich ein Hattrick.

Im Schlussabschnitt neutralisierten sich zunächst beide Teams und das Spielgeschehen plätscherte ohne nennenswerte Chancen vor sich dahin. Bei den Schüssen von Amberg war der starke Lehr zur Stelle und so feierte der TEV letztendlich einen souveränen 1:5 Auswärtserfolg in Amberg und blickt nun auf den Sonntag, wenn um 18 Uhr die Devils Ulm/Neu-Ulm zu Gast an der Schlierach sind.

ERSC Amberg – TEV Miesbach 1:5 (0:2/1:3/0:0)

Torfolge:

0:1 17.Min Patrick Asselin (Deml);

0:2 18.Min Thomas März (Slavicek, Grabmaier) 5:4PP;

1:2 26.Min Michael Kirchberger (Köbele, Siller);

1:3 34.Min Bohumil Slavicek (März);

1:4 38.Min Patrick Asselin (Kirsch);

1:5 40.Min Patrick Asselin (Kuhn, Endress);

Strafen: ERSC 2 – TEV 8

Zuschauer: 593

1027 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team