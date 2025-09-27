Hattrick-Held Santos sichert Krefeld Pinguinen den Heimsieg

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine starteten mit viel Druck in die Partie, um die Niederlage aus dem ersten Saisonduell bei den Eispiraten Crimmitschau vergessen zu machen.

Bereits nach 34 Sekunden war die Scheibe im Netz der Gäste – das Tor hütete Jerry Kuhn bei Bad Nauheim. Newton und Raabe versuchten es jeweils aus kurzer Distanz, Kuhn ließ die Scheibe prallen, woraufhin Santos seinen ersten Treffer in Schwarz‑Gelb markieren konnte.

Doch Bad Nauheim ließ sich nicht lange schocken. In der 3. Minute fanden sie bei einem Konter erneut eine Lücke in der Krefelder Defensive: Philipp Kuhnekath nutzte die entstandene Chance mit einem Schuss über die Schulter von Bick zum Ausgleich.

Ein frühes Powerplay auf beiden Seiten blieb ungenutzt. In der 8. Minute startete Mäkitalo ein Solo, das allerdings von Kuhn vereitelt wurde. Gegen Ende des ersten Drittels traf Müller für die Schwarz-Gelben die Latte.

Im Mittelabschnitt hatten die Pinguine klar mehr Schüsse aufs Tor – 21 zu 7 standen auf dem Statistikblatt – doch bis zur 29. Minute führte Bad Nauheim durch Julian Lautenschlager. Zuvor hatte Jordan Hickmott per Penalty die Chance zur Führung liegen lassen, scheiterte an Felix Bick. Krefeld drängte in den Schlussminuten des Abschnitts auf den Ausgleich – und erzielten ihn durch ihren Kapitän Alexander Weiß zum 2:2.

Im Schlussdrittel war es erneut Santos, der in der 47. Minute die Führung für Krefeld erzwang – und das erste Überzahltor markierte. Die Gäste glichen jedoch rasch aus, wiederum durch Lautenschlager, der damit seinen zweiten Treffer erzielte.

Als alles schon auf eine Verlängerung hindeutete, machte Santos den Unterschied: Er setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch, ließ Jerry Kuhn keine Chance und erzielte 45 Sekunden vor Schluss den 4:3-Siegtreffer für die Pinguine.

Mit diesem knappen Erfolg im Rücken reist Krefeld am Sonntag zu den Blue Devils Weiden, während Bad Nauheim zu Hause den EV Ravensburg empfängt.

Trainerstimmen zum Spiel





Endergebnis:

Krefeld Pinguine – EC Bad Nauheim 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Konze – Gogulla, Newton, Santos; Zengerle, Mäkitalo, Müller; Schütz, Payerl, Bruch; Weiß, Matsumoto, Cerny.

Trainer: Thomas Popiesch.

EC Bad Nauheim: Kuhn (Becker) – Gnyp, MacPherson; Erk, Pruden; Niehus, Nifosi; El-Sayed – Bowles, Koch, Hickmott; Volek, Bires, Kaiser; Lautenschläger, Vause, Ribarik; Jakovlev, Kuhnekath, Handschuh.

Trainer: Peter Russel.

Statistik:

Tore: 1:0 (00:34) Santos (Newton/Raabe), 1:1 (02:23) Kuhnekath (El-Sayed/Jakovlev), 1:2 (28:09) Lautenschlager (Bires/Volek), 2:2 (39:07) Weiß (Matsumoto/Gogulla), 3:2 (46:01) Santos (Newton/Gogulla) PP5-4, 3:3 (46:54) Lautenschlager (Gnyp/MacPherson), 4:3 (59:15) Santos

Strafminuten: Krefeld 8, Bad Nauheim 14

Schiedsrichter: Hunnius/Blankart.

Zuschauer: 5.788

