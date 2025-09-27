Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Hattrick-Held Santos sichert Krefeld Pinguinen den Heimsieg
! +EC Bad NauheimKrefeld Pinguine

Hattrick-Held Santos sichert Krefeld Pinguinen den Heimsieg

Siegtreffer fällt Sekunden vor Spielende

27. September 20252 Mins read72
Share
Krefelds Mathew Santos flieht in Richtung Tor, aber Keeper Gerald Kuhn und Davis Koch sichern den Puck ab - © Niederrhein-Foto (SH)
Share

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine starteten mit viel Druck in die Partie, um die Niederlage aus dem ersten Saisonduell bei den Eispiraten Crimmitschau vergessen zu machen.

Bereits nach 34 Sekunden war die Scheibe im Netz der Gäste – das Tor hütete Jerry Kuhn bei Bad Nauheim. Newton und Raabe versuchten es jeweils aus kurzer Distanz, Kuhn ließ die Scheibe prallen, woraufhin Santos seinen ersten Treffer in Schwarz‑Gelb markieren konnte.

Doch Bad Nauheim ließ sich nicht lange schocken. In der 3. Minute fanden sie bei einem Konter erneut eine Lücke in der Krefelder Defensive: Philipp Kuhnekath nutzte die entstandene Chance mit einem Schuss über die Schulter von Bick zum Ausgleich.

Ein frühes Powerplay auf beiden Seiten blieb ungenutzt. In der 8. Minute startete Mäkitalo ein Solo, das allerdings von Kuhn vereitelt wurde. Gegen Ende des ersten Drittels traf Müller für die Schwarz-Gelben die Latte.

Im Mittelabschnitt hatten die Pinguine klar mehr Schüsse aufs Tor – 21 zu 7 standen auf dem Statistikblatt – doch bis zur 29. Minute führte Bad Nauheim durch Julian Lautenschlager. Zuvor hatte Jordan Hickmott per Penalty die Chance zur Führung liegen lassen, scheiterte an Felix Bick. Krefeld drängte in den Schlussminuten des Abschnitts auf den Ausgleich – und erzielten ihn durch ihren Kapitän Alexander Weiß zum 2:2.

Im Schlussdrittel war es erneut Santos, der in der 47. Minute die Führung für Krefeld erzwang – und das erste Überzahltor markierte. Die Gäste glichen jedoch rasch aus, wiederum durch Lautenschlager, der damit seinen zweiten Treffer erzielte.

Als alles schon auf eine Verlängerung hindeutete, machte Santos den Unterschied: Er setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch, ließ Jerry Kuhn keine Chance und erzielte 45 Sekunden vor Schluss den 4:3-Siegtreffer für die Pinguine.

Mit diesem knappen Erfolg im Rücken reist Krefeld am Sonntag zu den Blue Devils Weiden, während Bad Nauheim zu Hause den EV Ravensburg empfängt.

Trainerstimmen zum Spiel


Endergebnis:
Krefeld Pinguine – EC Bad Nauheim 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Aufstellungen:
Krefeld Pinguine: Bick (Blumenkamp) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Konze – Gogulla, Newton, Santos; Zengerle, Mäkitalo, Müller; Schütz, Payerl, Bruch; Weiß, Matsumoto, Cerny.
Trainer: Thomas Popiesch.

EC Bad Nauheim: Kuhn (Becker) – Gnyp, MacPherson; Erk, Pruden; Niehus, Nifosi; El-Sayed – Bowles, Koch, Hickmott; Volek, Bires, Kaiser; Lautenschläger, Vause, Ribarik; Jakovlev, Kuhnekath, Handschuh.
Trainer: Peter Russel.

Statistik:
Tore: 1:0 (00:34) Santos (Newton/Raabe), 1:1 (02:23) Kuhnekath (El-Sayed/Jakovlev), 1:2 (28:09) Lautenschlager (Bires/Volek), 2:2 (39:07) Weiß (Matsumoto/Gogulla), 3:2 (46:01) Santos (Newton/Gogulla) PP5-4, 3:3 (46:54) Lautenschlager (Gnyp/MacPherson), 4:3 (59:15) Santos

Strafminuten: Krefeld 8, Bad Nauheim 14
Schiedsrichter: Hunnius/Blankart.
Zuschauer: 5.788

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

3174
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?


>

Share
Previous post Ice Dragons irgendwo zwischen Punktgewinn und Punktverlust

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Fischtown PinguinsIserlohn Roosters

Mauermann, immer wieder Mauermann! Iserlohn Roosters finden kein Mittel gegen Fischtown und seinen dreifachen Toschützen

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am fünften Spieltag in der Penny...

By27. September 2025
! +Adler MannheimDresdner Eislöwen

Dresdens Coach Sundblad nach 0:3 Niederlage gegen die Adler: „Wir müssen uns an dieses Tempo gegen Topteams wie Mannheim gewöhnen“

Dresden. (PM Eislöwen) Am Freitagabend gastierte der Tabellenführer vor ausverkauftem Haus beim...

By27. September 2025
! +Eisbären BerlinStraubing Tigers

Berlins Neuzugang Khodorenko: „Mein erstes Spiel war in Ordnung“ – Eisbären verlieren gegen Straubing mit 2:3 nach Verlängerung

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin punkten auch im zweiten Heimspiel der...

By27. September 2025
! +EHC Red Bull MünchenERC Ingolstadt

Maxi Kastner: „Wir waren heute zu harmlos“ – EHC Red Bull München muss sich im Derby dem ERC Ingolstadt geschlagen geben

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München unterlag am 5....

By25. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten