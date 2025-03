„Hat von allen Spielern des diesjÃ¤hrigen Teams im Laufe der Saison die beste Entwicklung genommen“ – Augsburger Panther verlÃ¤ngern mit Florian Elias

Augsburg. (PM Panther) Auch wenn viele Entscheidungen noch nicht abschließend getroffen sind, so konnten die Augsburger Panther ihren treuen Fans im Rahmen des heutigen Saisonabschlusses im Curt-Frenzel-Stadion doch eine erste erfreuliche Personalie verkünden.

Florian Elias wird auch in der Saison 2025-26 für den PENNY DEL-Club auflaufen.

Florian Elias, der seine Eishockeykarriere im Nachwuchs des Augsburger EV startete, wechselte zu dieser Spielzeit von den Iserlohn Roosters zurück in seine Heimat. Trotz Anlaufschwierigkeiten erkämpfte sich der 22-jährige Stürmer schnell einen Stammplatz und war in den letzten Wochen aus den Top 6-Stürmern der Panther nicht mehr wegzudenken. Mit elf Toren – zwei davon zum Sieg – und zehn Assists spielte der PENNY DEL-Rookie des Jahres von 2021 sein bislang bestes Jahr in der deutschen Eliteliga. 20,75 % seiner Abschlüsse fanden den Weg ins Tor – Bestwert im Pantherteam 24-25.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Florian Elias hat von allen Spielern des diesjährigen Teams im Laufe der Saison die beste Entwicklung genommen und sich Stück für Stück gesteigert. Er hat sich ins Line-Up gearbeitet und war speziell in den letzten Wochen ein Leistungsträger. So hat er sich seine Eiszeiten im Powerplay verdient. Auch wenn Flo künftig nicht mehr unter die U23-Regel fällt, so soll er in unserem neuen Team dennoch eine wichtige Rolle einnehmen. Er ist ein talentierter Spieler, der sein volles Potential noch nicht ausgeschöpft hat.“

„Meine Rückkehr nach Augsburg vergangenen Sommer hat mir viel bedeutet. Die Saison war dann für mich persönlich als auch für den kompletten Club eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich bin glücklich, dass wir am Ende gemeinsam mit unseren unglaublichen Fans den Klassenerhalt feiern durften und ich auf dem Eis meinen Teil zu unserem versöhnlichen Hauptrunden-Finish beitragen konnte. Es ist uns allen zu wünschen, dass wir kommende Saison andere Ziele verfolgen können“, so Florian Elias über seinen Verbleib in der Fuggerstadt.

