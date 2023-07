„Hat unsere Erwartungen auf und neben dem Eis vollkommen erfüllt“ – Straubing Tigers verabschieden sich von Luke Adam

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben heute den Abgang von Luke Adam bekannt. Der Stürmer war in der vergangenen Saison in der Gäubodenstadt...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben heute den Abgang von Luke Adam bekannt.

Der Stürmer war in der vergangenen Saison in der Gäubodenstadt unter Vertrag und sammelte 36 Scorerpunkte in 61 PENNY DEL-Partien sowie fünf Punkte in acht CHL-Duellen.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Ich bedanke mich bei Luke und seiner Familie für ihren Einsatz in unserer Tigers-Gemeinschaft. Luke hat unsere Erwartungen auf und neben dem Eis vollkommen erfüllt. Ich wünsche ihm beruflich und privat nur das Beste.“



