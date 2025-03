„Hat sich trotz seiner langen Verletzungspause wieder einen Schritt weiterentwickelt“ – NÃ¼rnberg Ice Tigers freuen sich Ã¼ber die nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können kurz vor dem Start in die Playoffs Vollzug bei einer weiteren wichtigen Personalie vermelden.

Verteidiger Julius Karrer hat seinen Vertrag beim fränkischen PENNY DEL-Klub um eine weitere Saison bis 2026 verlängert. Der 24-jährige Berliner geht damit bereits in seine sechste Saison in Nürnberg.

Julius Karrer spielt seit der Saison 2020/21 für die Nürnberg Ice Tigers und hat seitdem 177 DEL-Spiele absolviert, in denen ihm acht Tore und 26 Assists gelangen. In Unterzahl hatte Karrer in der zurückliegenden Hauptrunde die durchschnittlich drittmeiste Eiszeit aller Spieler der Ice Tigers.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Julius hat sich trotz seiner langen Verletzungspause wieder einen Schritt weiterentwickelt. Er ist ein gestandener deutscher Verteidiger und ein wichtiger Spieler für uns. Wir sind sehr froh darüber, dass er sich dazu entschieden hat, in Nürnberg zu bleiben.“

Die Karriere von Julius Karrer in Zahlen

