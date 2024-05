„Hat seine TorjÃ¤ger-QualitÃ¤ten bereits bewiesen“ – Liam Kirk wechselt zu den EisbÃ¤ren

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können die Verpflichtung von Liam Kirk bestätigen. Der Stürmer wechselt vom HC Litvinov aus der tschechischen Extraliga nach...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können die Verpflichtung von Liam Kirk bestätigen.

Der Stürmer wechselt vom HC Litvinov aus der tschechischen Extraliga nach Berlin und wird den Angriff des amtierenden Deutschen Meisters verstärken. Kirk hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und erhält die Rückennummer 94.

Der 24-Jährige debütierte bereits mit 16 Jahren in der höchsten britischen Spielklasse. Nachdem er 2018 beim CHL Import Draft von den Peterborough Petes aus der Ontario Hockey League (OHL) in der ersten Runde als neunter Spieler ausgewählt wurde, wechselte er nach Kanada. Darüber hinaus sicherten sich auch die Arizona Coyotes im selben Jahr im NHL Draft an 189. Position die Rechte am Linksschützen. Kirk ist damit der erste in England geborene und ausgebildete Eishockeyspieler, der von einem NHL-Team gedraftet wurde.

In der OHL absolvierte der Stürmer in zwei Spielzeiten 115 Partien, in denen er auf 47 Tore und 51 Assists kam. Die Saison 2020/21 verbrachte der 1,85 Meter große und 83 Kilogramm schwere Stürmer auf Leihbasis bei Hanhals IF in Schweden sowie in seiner Heimatstadt bei den Sheffield Steelers. Anschließend unterzeichnete er im Juni 2021 einen NHL- Einstiegsvertrag bei den Arizona Coyotes. In der Folge lief der Angreifer für die Tucson Roadrunners in der American Hockey League sowie die Atlanta Gladiators in der ECHL auf, bevor er im Dezember 2022 an Mikkelin Jukurit aus der finnischen Liiga verliehen wurde. Für die Finnen sammelte er in 25 Partien 19 Scorerpunkte (sieben Tore, zwölf Assists). Zur letzten Saison folgte dann der Wechsel nach Tschechien zum HC Litvinov, mit dem er bis ins Halbfinale vorstieß. In der Hauptrunde der Extraliga erzielte der Stürmer in 52 Spielen 19 Tore und gab elf Vorlagen. In 13 Playoff-Partien kamen noch einmal 13 Scorerpunkte (neun Treffer, vier Assists) hinzu. Aktuell befindet sich Kirk mit der britischen Nationalmannschaft bei der IIHF Weltmeisterschaft. Es sind seine fünften Titelkämpfe. Er repräsentierte sein Heimatland bei zwei Weltmeisterschaften der Division IA sowie dreimal in der Top Division. Bei der WM 2021 wurde der Brite mit sieben Treffern Torschützenkönig und wurde ins All-Star-Team des Turniers gewählt.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer kommentiert: „Wir freuen uns, dass Liam Kirk ab sofort für die Eisbären aufläuft. Wir konnten die Chance, ihn zu verpflichten, nicht ungenutzt lassen. Er wird unserem Sturm weitere Klasse verleihen. Liam ist ein Top-Stürmer, der seine Torjäger-Qualitäten bereits bewiesen hat. Er kann sowohl auf dem Flügel als auch auf der Centerposition spielen, wodurch er vielseitig einsetzbar ist.“

„Ich freue mich, Teil der Eisbären Berlin zu werden. Die Eisbären sind eine unglaubliche und geschichtsträchtige Organisation mit herausragenden Fans. Ich kann es kaum erwarten, nach Berlin zu kommen und endlich loszulegen. Hoffentlich können wir gemeinsam an die erfolgreiche letzte Saison anknüpfen“, erklärt Liam Kirk.

Mit dieser Verpflichtung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt fünf Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand

Abwehr: Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Rio Kaiser, Jonas Müller, Korbinian Geibel

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Yannick Veilleux, Eric Hördler, Michael Bartuli, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels