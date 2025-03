„Hat jede Rolle angenommen und immer alles fÃ¼r das Team gegeben“ – D. J. bleibt ein Panther

Augsburg. (PM Panther)Die Augsburger Panther planen weiter mit D.J. Busdeker.

Der 25-jährige Stürmer hat sich in seiner ersten Europa-Saison mit guten Leistungen für einen neuen Vertrag beim PENNY DEL-Club empfohlen.

Mit zehn Toren und 13 Assists in 47 Einsätzen wusste D.J. Busdeker in seiner Premierensaison in der PENNY DEL zu überzeugen. Insgesamt 109 Torschüsse gab der 25-jährige US-Amerikaner ab. Mit gemessenen 158,6 km/h war einer seiner Schüsse der härteste aller Pantherschüsse in der abgelaufenen Hauptrunde. Eine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit von rund 15 km/h und über 5.800 Beschleunigungen unterstreichen die agile, temporeiche und immer kampfbetonte Spielweise des erst 25-jährigen Rechtsschützen. Besonders wertvoll macht Busdeker seine Variabilität. Er kam regelmäßig in allen Spielsituationen zum Einsatz und wies mit durchschnittlich 19:03 Minuten pro Spiel nach Cody Kunyk die zweitmeiste Eiszeit aller Angreifer auf.

Für Sportdirektor Larry Mitchell war klar, dass er D.J. Busdeker weiter im Trikot der Augsburger Panther sehen möchte: „Wir wussten, dass D.J. Busdekers Spielanlage gut in die DEL passen wird. Er hat ein sehr gutes erstes Jahr in der Liga gespielt. Egal ob in den Special Teams oder bei fünf gegen fünf, egal ob als Center oder Außenstürmer – er hat jede Rolle angenommen und immer alles für das Team gegeben. Als Rechtsschütze gibt er uns zusätzliche Optionen, außerdem kann er auch als Verteidiger eingesetzt werden. Einen Spieler mit dieser Vielseitigkeit und Einstellung hat man gerne in den eigenen Reihen. Wenn er weiter so hart an sich arbeitet, kann er seine gezeigten Leistungen im zweiten Jahr sicher steigern.“

