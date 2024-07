„Hat in seiner Karriere Titel gewonnen â€“ er weiÃŸ, was es braucht, um Erfolg zu haben“ – Roosters besetzen vorerst letzte Kontingentstelle mit Shane Gersich

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison, wie Eishockey-Magazin bereits berichtete, den US-amerikanischen Stürmer Shane Gersich und...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison, wie Eishockey-Magazin bereits berichtete, den US-amerikanischen Stürmer Shane Gersich und besetzen damit die neunte und vorerst letzte Kontingentstelle des Kaders für die kommende Saison.

Gersich spielte in der vergangenen Saison für Västerås IK in der HockeyAllsvenskan in Schweden. Dort kam er in der zweithöchsten schwedischen Spielklasse in 48 Partien auf 32 Punkte, davon 19 Tore. Die Station in Schweden war für den 28-Jährigen das erste Engagement in Europa. Zuvor war Gersich fünf Jahre lang bei den Hershey Bears in der AHL aktiv. Beim Farmteam der Washington Capitals war der Linksschütze zwei Spielzeiten lang Assistenzkapitän und gewann 2023 den Calder Cup in der AHL.

2014 wurde Gersich von den Capitals in der fünften Runde des NHL-Drafts ausgewählt, spielte aber zunächst drei weitere Jahre in der NCAA für die University of North Dakota. 2016 gewann Gersich mit North Dakota die NCAA-Championship. 2018 war er dann sogar Teil des Kaders der Capitals, der den Stanley Cup gewann.

Mit Gersich steht nun der vierte Import-Spieler aus dem 2014er NHL-Draft im Kader der Roosters für die kommende Saison. „Ich habe noch mit keinem meiner neuen Teamkollegen zusammengespielt, aber an Michael Dal Colle und Eric Cornel erinnere ich mich als Gegenspieler sehr gut. Ich freue mich drauf, das gleiche Trikot wie sie zu tragen“, lacht Gersich. „Ich denke, wir haben in der kommenden Saison eine schlagkräftige Truppe. Wenn man sich über den Standort informiert, kriegt man natürlich als allererstes die besondere Atmosphäre bei den Heimspielen mit. Außerdem scheint Iserlohn eine schöne Stadt in einer schönen Region Deutschlands zu sein. Das passt zu uns und wir werden uns sehr wohlfühlen“, betont Gersich, der Anfang August heiraten wird, bevor es für das frisch getraute Paar ins Sauerland geht. Dort wird Gersich die Rückennummer 9 tragen. „Ich weiß, dass das zumindest beim Fußball in Deutschland die Nummer ist, die der Top-Torschütze trägt. Ich werde alles tun, um dem gerecht zu werden“, sagt der US-Amerikaner.

Das Potenzial dazu hat er, wenn es nach Axel Müffeler, Manager Sport der Iserlohn Roosters, geht: „Shane hat in seiner Karriere Titel gewonnen – er weiß, was es braucht, um Erfolg zu haben, davon wollen wir natürlich auch profitieren. Er hat in der letzten Saison 19 Tore geschossen und hat bei uns alle Möglichkeiten, dort weiterzumachen. In jedem Fall wird er uns als Two-Way-Forward, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel zum Einsatz kommen kann, weiterhelfen“, sagt Müffeler.

Mit der Besetzung der vorerst letzten Kontingentstelle ist auch klar, dass die letztjährigen Verteidiger der Roosters, Brandon Gormley und Ben Thomas nicht zum Kader gehören werden, mit dem man in die kommende Saison geht: „Wir werden mit neun Importspielern in die Saison gehen und den Markt weiterhin beobachten. Die Konstellation mit sieben Stürmern und zwei Verteidigern aus dem Import-Sektor ist in der Betrachtung der Gesamtsituation zum jetzigen Zeitpunkt aus unserer Sicht die beste Lösung. Wir danken Brandon und Ben für ihre tadellose Einstellung. Beide haben in wichtigen Momenten der Saison ihre Leistung gebracht und alles für den Klassenerhalt getan. Wir wünschen ihnen und ihren Familien nur das Beste für ihre private und sportliche Zukunft“, bedankt sich Müffeler.

Die Karriere von Shane Gersich in Zahlen

Kader der Iserlohn Roosters 2024/2025 Kader-Mitplaner Axel Müffeler - © Sportfoto-Sale (MK)

Der Kader der Roosters im Überblick

Kader der Iserlohn Roosters 2024/2025 Kader-Mitplaner Axel Müffeler - © Sportfoto-Sale (MK)