„Hat in der vergangenen Saison gute Fortschritte in seiner Entwicklung gemacht“ – Nürnberg Ice Tigers vermelden die nächste Vertragsverlängerung

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Jake Ustorf um ein weiteres Jahr bis zum Ende der PENNY DEL-Saison 2023/24 verlängert.

Der 25-jährige Stürmer geht damit nach seinem Wechsel vom EHC Freiburg aus der DEL2 im Sommer 2021 in seine dritte Saison bei den Ice Tigers.

In bislang 95 Einsätzen für Nürnberg hat der Linksschütze fünf Tore erzielt und 15 weitere Treffer vorbereitet. Vor seinem Engagement bei den Ice Tigers kam Jake Ustorf unter anderem zu 85 Spielen in der DEL2 und 20 Partien in der Oberliga.

Ice Tigers-Cheftrainer Tom Rowe: „Jake hat in der vergangenen Saison gute Fortschritte in seiner Entwicklung gemacht. Ich glaube, dass er uns mit seinen läuferischen Fähigkeiten und der in den letzten beiden Jahren gewonnenen Erfahrung weiterhelfen wird. Manuel Kofler und ich erhoffen uns von ihm den Schritt, den Dennis Lobach gemacht hat, also die Entwicklung hin zu einer konstanten Gefahr für unsere Gegner.“

