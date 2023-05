„Hat in den vergangenen Jahren bei uns eine hervorragende Weiterentwicklung hingelegt“ – Straubing Tigers verlängern mit Adrian Klein

Straubing. (PM Tigers) Auch in der kommenden Saison wird der 19-Jährige für den niederbayerischen PENNY DEL-Club auflaufen. Damit geht der Junioren-Nationalspieler in seine vierte...

Straubing. (PM Tigers) Auch in der kommenden Saison wird der 19-Jährige für den niederbayerischen PENNY DEL-Club auflaufen.

Damit geht der Junioren-Nationalspieler in seine vierte Spielzeit in der Gäubodenstadt. In der vergangenen Saison lief der Verteidiger in 33 Partien für die Straubing Tigers auf, beim EV Landshut kam er in 17 DEL2-Spielen zum Einsatz.

„Adrian hat in den vergangenen Jahren bei uns eine hervorragende Weiterentwicklung hingelegt. Er arbeitet hart an sich und seinen Zielen. Wir freuen uns, dass er seinen Weg bei uns fortsetzen möchte und wir Adrian weiter fördern können“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zur Weiterverpflichtung.

„Ich habe mich super in Straubing eingelebt und fühle mich in der Tigers-Organisation sehr wohl. Vom Trainerteam und den anderen Jungs hier kann ich sehr viel lernen. Es macht großen Spaß, hier an meinen Zielen zu arbeiten“, erklärt Adrian Klein zur Weiterverpflichtung.

6399 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.