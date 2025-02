„Hat gezeigt, dass er noch lÃ¤ngst nicht zum alten Eisen gehÃ¶rt“ – Kassel Huskies verpflichten Yannic Seidenberg

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub sichert sich die Dienste des ehemaligen Nationalspielers Yannic Seidenberg und verstärkt sich somit nochmals in der Verteidigung.

Seidenberg trainiert seit Mitte Januar in Kassel mit und hat sich während dieser Zeit für einen Vertrag bei den Huskies empfohlen. Der 173-fache Nationalspieler darf nach abgelaufener Sperre ab dem 14. März 2025 in den Playoffs wieder in den Spielbetrieb eingreifen.

Seidenberg ist mit München, für die er ab 2013 neun Jahre gespielt hat, von 2016 bis 2018 dreimal in Folge Deutscher Meister geworden. Er hat inklusive Playoffs über 1000 Partien in der DEL absolviert. 2017 wurde er zum Playoff MVP gekürt, 2018 zum DEL-Verteidiger des Jahres. Im selben Jahr gewann er gemeinsam mit seinem neuen Huskies-Teamkollegen David Wolf die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Seidenberg ist mit 518 Scorerpunkten hinter Mirko Lüdemann der zweiterfolgreichste Verteidiger der DEL-Geschichte.

Der erfahrene Verteidiger, der auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, wird bei den Huskies mit der Rückennummer 36 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Yannic hat in den vergangenen Wochen bei uns gezeigt, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Nach dem unschönen vorzeitigen Karriereende brennt er nun darauf, sich noch einmal zu präsentieren. Er hilft unserer Mannschaft mit seiner Präsenz und Erfahrung bereits seit seinem Einstieg in den Trainingsbetrieb weiter, zudem hat er sich auf dem Eis von Anfang an in sehr guter Verfassung gezeigt. Yannic ist heiß auf diese Chance und wird für uns in der entscheidenden Phase der Saison, als Leader und Spieler von internationalem Format, sicherlich eine enorme Verstärkung sein.“

