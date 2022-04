„Hat eine mehr als gute Statistik auf das Papier gebracht“ – EHC Freiburg prÃ¤sentiert seine ersten beiden NeuzugÃ¤nge fÃ¼r den Sturm

Freiburg. (PM EHCF) Die ersten beiden Neuzugänge für die DEL2-Saison 2022/23 stehen fest Mit dem 27-jährigen Kevin Orendorz und dem 19-jährigen Konstantin Bongers präsentiert...

Freiburg. (PM EHCF) Die ersten beiden Neuzugänge für die DEL2-Saison 2022/23 stehen fest

Mit dem 27-jährigen Kevin Orendorz und dem 19-jährigen Konstantin Bongers präsentiert der EHC Freiburg die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Spielzeit.

Der in Iserlohn geborene Kevin Orendorz durchlief den Nachwuchs seiner Heimatstadt und später die des Krefelder EV. Bereits in jungen Jahren sammelte der Stürmer erste Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse, in welcher er mit dem Trikot der Krefeld Pinguine insgesamt 154-mal auf dem Eis stand. Auch die DEL2 kennt der 189 cm große Angreifer aus einem Jahr bei den Fishtown Pinguins bereits gut. Nach seiner Berufsausbildung zog es Orendorz in die Oberliga zum Herne EV, für den er in der abgelaufenen Spielzeit 59 Scorerpunkte (27 Tore und 32 Vorlagen) erzielte und damit viertbester Punktesammler seines Teams wurde. Nun wird Kevin Orendorz in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg in der DEL2 tragen.

Sportdirektor Peter Salmik über den Neuzugang aus Herne: „Mit Kevin können wir einen sehr erfahrenen Spieler für unseren Kader dazugewinnen. Er hatte eine Zeit lang seinen Fokus weg von Eishockey und hin zu seinem Beruf verlagert. Jetzt ist er wieder voll da und möchte bei uns angreifen. Mit seiner Präsenz und seinem ausgeprägten Stürmerinstinkt wird er auf und neben dem Eis eine tolle Bereicherung für uns sein.“

Cheftrainer Robert Hoffmann ergänzt: „Die letzten beiden Jahre hat Kevin in der Oberliga beständig gescort und eine mehr als gute Statistik auf das Papier gebracht. Er ist ein Spieler, der definitiv in die DEL2 gehört und auch hier eine wichtige Rolle spielen kann. Wir hatten gute Gespräche und wissen, woran wir an ihm sind. Er wird unserem Kader guttun und hat mächtig Lust, uns zu beweisen, dass es richtig ist, ihm diese Chance hier bei uns in Freiburg zu geben. Ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten“.

Kevin Orendorz über seinen Wechsel nach Freiburg: „Ich freue mich unheimlich auf die neue Herausforderung in Freiburg! Bei den Verantwortlichen möchte ich mich besonders für die Möglichkeit bedanken, dass ich mich noch einmal auf einem höheren Niveau beweisen darf. Freiburg und vor allem die Wölfe-Fans sind mir über die Jahre immer gut in Erinnerung geblieben, seit ich damals mit Duisburg das entscheidende Aufstiegsspiel gegen den EHC verloren habe. Umso mehr freue ich mich, jetzt diese tollen Fans im Rücken zu haben und kann es kaum abwarten, mit der Mannschaft und dem Staff in die Vorbereitung zu starten“.

Der junge Konstantin Bongers bildet den zweiten Neuzugang für die Wölfe in der kommenden Saison. Der Angreifer kommt aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG in den Breisgau und konnte dort in der vergangenen DNL-Saison 32 Scorerpunkte in 29 Spielen markieren. Für den 19-Jährigen wird es in Freiburg die erste Station im Seniorenhockey sein. Der Linksschütze wird mit einem DEL2-Fördervertrag ausgestattet.

Peter Salmik: „Konstantin kommt mit viel Selbstvertrauen als Topscorer der Düsseldorfer EG (U20) zu uns nach Freiburg. Er hat eine gute Größe, ist schnell und verfügt über einen guten Schuss. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns in Freiburg begrüßen zu dürfen und gemeinsam den Schritt vom Junioren- zum Seniorenhockey zu gehen.“

Cheftrainer Robert Hoffmann fügt an: „Wir haben uns viel über Konstantin informiert und nur gute Dinge gehört. Er ist jung, robust und hat einen gewissen Scoringtouch. Er muss jetzt den nächsten Schritt machen und wir sind mehr als froh, ihm hier bei uns diese Chance zu geben“.

Nach Patrik Cerveny und Marvin Neher, sind Kevin Orendorz und Konstantin Bongers die nächsten beiden Bausteine für den Kader des EHC Freiburg in der DEL2-Saison 2022/23.