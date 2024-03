„Hat die beste Torquote der gesamten Liga“ – Brendan O’Donnell bleibt der Düsseldorfer EG erhalten

Düsseldorf. (PM DEG) Brendan O’Donnell bleibt der Düsseldorfer EG erhalten! Der Club hat den Vertrag mit dem Stürmer um ein weiteres Jahr verlängert. Damit...

Düsseldorf. (PM DEG) Brendan O’Donnell bleibt der Düsseldorfer EG erhalten!

Der Club hat den Vertrag mit dem Stürmer um ein weiteres Jahr verlängert. Damit bleibt der Kanadier mindestens bis zum Ende der Saison 2024/25 ein Rot-Gelber.

Der 31-jährige Linksschütze geht ab Sommer also in seine vierte Spielzeit am Rhein. In der laufenden Serie ist O’Donnell mit einem Toreschnitt von 0,61 pro Spiel der torgefährlichste Angreifer der PENNY DEL. Bislang hat er in 108 Einsätzen für die DEG 49 Tore geschossen und 60 Vorlagen gegeben. Nach einer schweren Verletzung im Oktober 2022 musste er über ein Jahr pausieren und konnte erst im November 2023 nach 20 Saison-Spielen wieder eingreifen.

Sportdirektor Niki Mondt: “Natürlich freue ich mich, dass Brendan für eine weitere Saison bei uns bleibt. Er ist ungemein torgefährlich und hat die beste Torquote der gesamten Liga. Außerdem ist er auch in der Kabine ein wichtiger Faktor. Es ist sehr schade, dass er uns nicht schon zu Saisonbeginn helfen konnte. Schön, dass er weiter unser Trikot trägt!”