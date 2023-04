„Hat das Talent sich durchzusetzen“ – Grizzlys Wolfsburg statten Top-Talent mit einem Vierjahresvertrag aus

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg konnten mit Timo Ruckdäschel (18) ein sehr hoffnungsvolles Jungtalent in die Autostadt lotsen. Der U18-Nationalstürmer erhält bei den...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg konnten mit Timo Ruckdäschel (18) ein sehr hoffnungsvolles Jungtalent in die Autostadt lotsen.

Der U18-Nationalstürmer erhält bei den Niedersachsen einen langfristigen Vierjahresvertrag.

Der in Kösching bei Ingolstadt geborene Youngster wurde zunächst im Nachwuchs des ERC Ingolstadt ausgebildet. Anschließend – 2020 – ging es für ihn in die Hockey Academy von Red Bull in Salzburg. In der Saison 2022-2023 kam er zumeist bei den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League zum Einsatz. In 38 Spielen gelangen dem 1,86 Meter großen und 87 Kilogramm schweren Außenstürmer sieben Tore und drei Assists.

Linksschütze Ruckdäschel stand in seinen jungen Jahren bereits siebenmal im DEL-Kader des EHC Red Bull München. Sein Debüt in der PENNY DEL gab er mit noch 17 Jahren am 14. Dezember 2022 gegen die Kölner Haie.

Darüber hinaus absolvierte Ruckdäschel in dieser Saison 8 Länderspiele für die deutsche U18-Nationalmannschaft bei denen er 5 Tore und 4 Assists verbuchte. Aktuell bereitet sich Timo Ruckdäschel mit der U18-Nationalmannschaft auf die anstehende WM in der Schweiz vor.

Timo Ruckdäschel wird zur Sommervorbereitung in Wolfsburg erwartet und künftig die Trikotnummer 91 erhalten.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Timo nach unseren intensiven Bemühungen für uns entschieden hat. Er ist für sein Alter bereits körperlich sehr robust, gut ausgebildet und hat das Talent sich durchzusetzen. Wir werden ihn in den kommenden Jahren besonders fordern und fördern, um seine Entwicklung und seine Karriere bestmöglich voranzutreiben“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf.

Der aktuelle Kader für die Saison 2023-2024

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht.

Verteidigung: Björn Krupp, Armin Wurm, Janik Möser, Nolan Zajac (Al), Ryan Button, Philipp Mass.

Sturm: Lucas Dumont, Jean-Christophe Beaudin (Al), Laurin Braun, Gerrit Fauser, Darren Archibald (Al), Luis Schinko, Spencer Machacek (Al), Fabio Pfohl, Timo Ruckdäschel (U23).

