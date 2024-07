„Hat andere und gute Angebote ausgeschlagen, weil er gerne in Krefeld bleiben wollte“ – Pinguine und Marcinew setzen Zusammenarbeit fort

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine setzen auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Stürmer Matt Marcinew. Der 30-jährige Kanadier, der im...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine setzen auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Stürmer Matt Marcinew.

Der 30-jährige Kanadier, der im Dezember an die Westparkstraße gewechselt war, erzielte in 33 Spielen 17 Tore und zwölf Vorlagen. In den Playoffs führte der in Calgary, Alberta, Kanada geborene Stürmer die interne Topscorer-Liste des KEV mit acht Punkten in sieben Spielen an.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine: „Der Kontakt zwischen den Pinguinen und Matt Marcinew ist über den gesamten Sommer nicht abgebrochen. Er hat sich die gesamte Zeit zum KEV bekannt und wusste, dass wir noch andere Entscheidungen im Kader treffen mussten. Matt hat in dieser Zeit andere und gute Angebote ausgeschlagen, weil er gerne in Krefeld bleiben wollte. Da uns auch sehr viel an seiner Weiterverpflichtung lag, war es eine leichte Entscheidung, ihm einen neuen Vertag anzubieten.“

Matt Marcinew: „Ich freue mich weiterhin im Trikot der Pinguine spielen zu dürfen. Nach einer tollen halben Saison beim KEV wollte ich unbedingt hier weitermachen und von Beginn an mit den Pinguinen in die Saison starten. Ich kann es kaum erwarten auch in der kommenden Spielzeit vor den großartigen Pinguine-Fans und in einer tollen Mannschaft für den Erfolg des Clubs zu kämpfen.“

Vor seinem Engagement in Krefeld bewehrte sich Marcinew in der nordamerikanischen ECHL. Für die Manchester Monarchs, Greenville Swamp Rabbits, Indy Fuel, Rapid City Rush und Allen Americans kam der Rechtsschütze auf 280 Einsätze. In der zweithöchsten nordamerikanische Spielklasse AHL war Marcinew für Ontario Reign, Springfield Thunderbirds und Stockton Heat 61-mal im Einsatz. Auch Europa-Erfahrung hatte der Kanadier schon gesamelt, bevor er nach Krefeld wechselte. In der Saison 2021/22 hat Marcinew für HPK in der finnischen Liiga und für Södertälje SK in der schwedischen HockeyAllsvenskan gespielt.

Krefeld Pinguine Kader 2024/25 (Stand vom 22. Juni)

Tor: Felix Bick, Matthias Bittner, Julius Schulte

Verteidiger: Maximilian Adam, Erik Buschmann, Carl Konze, Philip Riefers, Steven Raabe Maximilian Söll, David Trinkberger, Davis Vandane

Sturm: David Cerny, Maximilian Hops, Mike Fischer, Jerome Flaake, Nicklas Focks, Christian Kretschmann, Philipp Kuhnekath, Lucas Lessio, Matt Marcinew, Jon Matsumoto, Max Newton, Leon Niederberger, Clemens Seeger, Alexander Weiß