Hassan und Karym Krayem unterschreiben in Langenthal

Langenthal. (PM SCL) Stürmer Hassan Krayem (24) und Verteidiger Karym Krayem (21) stossen mit einem Einjahresvertrag vom EHC Arosa zum SC Langenthal.

Die gebürtigen Aargauer mit Wurzeln im Libanon haben sich entschieden, wieder zurück ins Mittelland zu kommen. Hassan Krayem hat seine Juniorenzeit beim EHC Kloten absolviert und wechselte dann zum EHC Winterthur in die Swiss League. Anschliessend zog es ihn für die nächsten drei Saisons in die Berge nach Arosa. Hassan bringt trotz seines noch jungen Alters schon einiges an Erfahrung mit und war in der Saison 22/23 einer der besten Scorer in Arosa.

Karym Krayem wechselte nach seiner Anfangszeit beim EHC Kloten in die U17 des EV Zug. Seine erste Station im Erwachsenenhockey hiess EHC Frauenfeld (MHL), wo er eine Saison verbrachte. In der vergangenen Saison spielte er gemeinsam mit seinem Bruder in Arosa. Karym gilt als sehr polyvalent und kann als Feldspieler auf sämtlichen Positionen eingesetzt werden. Beim SCL ist er als Verteidiger vorgesehen, was seine bevorzugte Rolle ist und seinen Stärken am besten entspricht.

Die Verantwortlichen freuen sich über die Verpflichtungen und heissen die Gebrüder Krayem in Langenthal herzlich willkommen.