Harzer Falken verpflichten Verteidiger aus der Oberliga

Braunlage. (PM Falken) Die Harzer Falken erhalten Verstärkung aus der Oberliga. Verteidiger Nico Schnell wechselt aus Herford nach Braunlage. Mit Nico Schnell können die...

Braunlage. (PM Falken) Die Harzer Falken erhalten Verstärkung aus der Oberliga. Verteidiger Nico Schnell wechselt aus Herford nach Braunlage.

Mit Nico Schnell können die Harzer Falken einen weiteren Neuzugang für die Defensive bekannt geben. Der 23- jährige Verteidiger, der heute seinen Geburtstag feiert, unterschrieb einen Vertrag für die kommende Spielzeit. In der Saison 2017 / 2018 wechselte Nico Schnell per Förderlizenz aus dem Nachwuchs der Kassel Huskies in den Harz. Zuvor war er ebenfalls per Förderlizenz für die Hannover Scorpions in der Oberliga tätig. Im Trikot der Harzer Falken absolvierte Nico Schnell 17 Spiele. Nach der Saison 2017 / 2018 wechselte Nico Schnell zurück zu den Hannover Scorpions. Dort blieb er zwei Jahre und konnte so viel Erfahrung in der Oberliga sammeln. In der letzten Saison ging er für den Herforder EV ebenfalls in der Oberliga auf das Eis. Ihm gelangen in 41 Partien 3 Tore und 12 Vorlagen.

„Seit seinem ersten Engagement in Braunlage hat Nico sich stets weiterentwickelt. Ich kenne Ihn schon einige Jahre und traue ihm eine wichtige Rolle bei uns zu“, freut sich Sportdirektor Jan Bönning über die Rückkehr des Verteidigers.

„Servus Falken Fans, ich freue mich wieder bei euch zu sein und am Wurmberg spielen zu dürfen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Stadion. Bis dahin, bleibt gesund“; freut sich unsere Nummer #19 über seine Rückkehr.

Wir gratulieren herzlichst zum Geburtstag und freuen uns, dich im Trikot der Harzer Falken spielen zu sehen.