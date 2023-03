HarveyÂ´s Shutout und ein Doppelpack von Mitch Hults â€“ Spiel 1 gehÃ¶rt Bozen.

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia startet mit einem Sieg in die Playoffs der Ice Hockey Leeague. Spiel 1 der Viertelfinalserie gegen Linz...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia startet mit einem Sieg in die Playoffs der Ice Hockey Leeague.

Spiel 1 der Viertelfinalserie gegen Linz in der Sparkasse Arena gehört Bozen: Ein gut aufgelegter Mitch Hults, mit seinen zwei Toren und ein groß aufspielender Sam Harvey, mit einem Shutout, entscheiden das Spiel zu gunsten der Bozner. Am Freitag, um 19.15 geht in der Linz AG Arena Spiel 2 (live auf VB33) über die Bühne.

Die Captains Night vor Spielbeginn sorgte für große Emotionen: die 19 grtoßartigen, bisherigen Kapitäne der Mannschaft betraten auf ein Neues das legendäre Eis in der Sparkasse Arena. Angefeuert von knapp 3000 Zuseher/innen und dank einer für Gänsehaut sorgender Choreografie der Curva floß bei manch einem Fam schon vor Spielbeginn eine Freudesträne.

Zum Spielgeschehen: Coach Glen Hanlon kann dank der Rückkehr von Frattin wieder auf den kompletten Kader bauen. Auf der Tribune nahm wegen Turnover Amorosa, Glück und Matus platz. Zwischen den Posten stand Harvey.

Bozen kommt besser aus der Kabine und startet direkt mit drei brandgefährlichen Aktionen in Folge: freigespielt von seinem Bruder Cole, steht Mitch Hults allein im Slot, trifft allerdings nur das Alluminium. Kurz darauf sorgen Miceli und Mantenuto für Schreckmomente bei Tirronen. Das erste Powerplay des Spiels gehört den Oberösterreichern, diese können jedoch kein Kapital daraus schlagen. Kurze Zeit später macht es Bozen besser im Powerplay, und nach 13:50 gespielten Minuten lässt Mitch Hults, freigespielt von Thomas, zuerst einen Verteidiger stehen und nach angeteuschtem Schuss überwindet er Tirronen und schiebt den Puck ins Netz. Bozen bleibt weiterhin am Drücker, beißt sich jedoch an Tirronen die Zähne aus, der Schlimmeres verhindern kann.

Im zweiten Dritten kommt Linz besser in die Partie. Nach einem weiteren erfolglosen Powerplay, wird die Bozner Defensive durch Pusnik auf die Probe gestellt. Bozen reagiert gut mit Halmo, der das Aluminium, nach einem abgefälschten Schuss, leicht tuschiert. Das Spiel ist nun ausgeglichener und dasd Spiel der Bozner findet immer weniger im Angriffsdrittel statt. In der 38:58 Minute passiert dann so Einiges: Linz schnuppert am Ausgleich, nachdem sie den Puck druch die Beine von Harvey schießen, dieser allerdings nicht die Torlinie vollkommen passiert. Culkin kann die Scheibe im letztem Moment noch mit dem Handschuh retten. Daraufhin gelingt Bozen der Konter, bei dem Mitch Hults eine großartige Einzelaktion mit einem Wristshot vollenden kann. Der Videobeweis bestätigt, dass der Puck nicht vollständig im Tor von Harvey war und somit führt Bozen 2:0. 5 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels gelingt Linz fast der Anschlusstreffer. Haga kann nur von einer grandioßen Parade von Harvey gestoppt werden.

Im letztem Dritten hat Bozen das Zepter wieder in der Hand. Linz versucht es zwar ununterbrochen ins Offensivdrittel einzudringen, es gelingt ihnen aber nur sehr selten. Bei einem Konter schaffen die Linzer trotzdem eine große Chance herauszuspielen. Haga verfehlt nur knapp aus gutem Winkel. Die Füchse versuchen das Spiel endgültig für sich zu entscheiden, vergeben jedoch ein Powerplay und eine Chance durch Halmo, der Tirronen zu einer Glanzparade zwingt. In den letzten Spielminuten muss Bozen nochmals zittern, da Linz den Torhüter vom Eis nimmt und so die Überzahl schafft. Die kompakte Defensive belohnt sich dennoch mit dem ersten Shutout Sieg in der Playoff-Serie.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 2 – 0 [1-0; 1-0; 0-0] – Serie: 1-0

Tore: 13:50 Mitch Hults PP1 (1-0); 38:58 Mitch Hults (2-0)

Torschüsse: 23-29

Strafminuten: 4-4

Schiedsrichter: Groznik, Piragic / Snoj, Zgonc

Zuschauer: 2.940

