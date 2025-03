Hart umkÃ¤mpftes erstes Duell: Krefeld Pinguine ringen Towerstars in der Schlussphase mit 5:1 nieder

Krefeld. (RS) Im ersten Halbfinalspiel der Best-of-Seven-Serie zwischen den Krefeld Pinguinen und den Ravensburg Towerstars setzten sich die Gastgeber mit 5:1 durch.

Beide Teams hatten sich zuvor in sechs Spielen gegen ihre Viertelfinalgegner durchgesetzt, was eine enge Serie erwarten ließ.

Die Partie begann mit hoher Intensität, wobei die Krefelder mehrfach in Unterzahl gerieten. Trotz der starken Überzahlformation der Gäste um Robbie Czarnik und Erik Jinesjö Karlsson gelang es den Pinguinen, einen frühen Rückstand zu verhindern. In der siebten Minute brachte ein abgefälschter Schuss von Davis Vandane, den Yushiroh Hirano unhaltbar machte, die 1:0-Führung für Krefeld.

Im zweiten Drittel erhöhten die Pinguine den Druck. Nach einer vierminütigen Strafe gegen Ravensburgs Ralf Rollinger wegen hohen Stocks nutzte Lucas Lessio die Überzahlsituation und traf in der 28. Minute zum 2:0. Kurz darauf verkürzten die Towerstars durch ein unglückliches Eigentor von Vandane auf 2:1.

Das Schlussdrittel blieb umkämpft. In der 44. Minute traf Max Newton die Latte, bevor in der 57. Minute Yushiroh Hirano nach Vorarbeit von Newton auf 3:1 erhöhte. Jonathan Matsumoto und Philipp Kuhnekath sorgten mit ihren Treffern in der Schlussminute für den 5:1-Endstand.

Trainer Thomas Popiesch betonte nach dem Spiel die Bedeutung der Special Teams und mahnte, unnötige Strafen in den kommenden Begegnungen zu vermeiden.

Das sagen die Trainer zum Spiel









Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 5:1 (1:0, 1:1 3:0)

Stand Halbfinalfinalserie

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 1:0

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll – Lessio, Newton, Hirano; Weiß, Matsumoto, Müller; Cerny, Kretschmann, Fischer; Kuhnekath, Hops, Konze.

Trainer: Thomas Popiesch.

Ravensburg Towerstars: Sharipov (Pertuch) – Pfaffengut, Sezemsky; Ketterer, Eichinger; Mass, Jung; Müller – Latta L, Latta N, Hauf; Dietz, Payerl, Nijenhuis; Czarnik, Karlsson, Santos; Mühlbauer, Rollinger, Sarto.

Trainer: Bohuslav Subr.

Statistik:

Tore: 1:0 (06:20) Hirano (Vandane/Lessio), 2:0 (27:07) Lessio (Adam/Kretschmann) PP5-4, 2:1 (28:30) Latta N PP5-4, 3:1 (56:20) Hirano (Newton/Müller), 4:1 (59:01) Matsumoto (Fischer/Weiß), 5:1 (59:20) Kuhnekath (Kretschmann) EN

Strafminuten: Krefeld 18, Ravensburg 18

Schiedsrichter: Polaczek/Hoppe.

Zuschauer: 7.511

