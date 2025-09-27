Hart umkÃ¤mpftes Derby: ESC Kempten gewinnt in Overtime mit 6:5 gegen Sonthofen

Kempten. (PM ESC) Irgendwie war es schon traditionsgemÃ¤ÃŸ klar, dass der Nachbar aus Sonthofen mit Vollgas gegen die Sharks auftreten wÃ¼rde.

Und so kam es kaum Ã¼berraschend, dass der Puck nach nicht einmal 30 Sekunden schon hinter Jakob Nerb im Kemptener GehÃ¤use lag. Kempten tat sich lange schwer ins Spiel zu finden und die eigenen StÃ¤rken aufs Eis zu bringen. Sonthofen spielte unbekÃ¼mmert und mit viel Tempo nach vorne. Trainer Helmut Wahl hatte seine Mannschaft perfekt fÃ¼r das AllgÃ¤uderby eingestellt und konnte mit 22 Mann einen vollen Kader aufbieten. Sven Curmann musste neben Tomas Gulda und Pascal Dopatka noch auf Henry Ecker und Tobias Russler verzichten, die Beiden waren mit der U20 unterwegs.

Die Begegnung wogte Ã¼ber 60 Minuten hin und her, beide Teams hatten ihre starken Phasen und so verwunderte es nicht dass auch die FÃ¼hrung immer wieder wechselte. Egal wer vorne lag, der Gegner hatte immer schnell eine Antwort und drehte die Begegnung wieder zu seinen Gunsten. Und auch als Kempten vier Minuten vor Schluss erneut in FÃ¼hrung ging, gaben die GÃ¤ste nicht auf und glichen nochmals aus. Sergei Topol war es dann, der in der VerlÃ¤ngerung mit dem 6:5 den Deckel auf eine spannende, emotionsgeladene Partie drauf machte.

Sonthofen kann stolz auf die Leistung sein, der ERC hat natÃ¼rlich auch fÃ¼r die Landesliga einen sehr starken Kader mit vielen ehemaligen Bayernliga oder Oberligaspielern. Mit dieser Mannschaft ist man auf jeden Fall ein heiÃŸer Kandidat fÃ¼r die Meisterschaft und den Bayernligaaufstieg.

Statistik:

ESC Kempten â€“ ERC Sonthofen 6:5 n.V. (0:1,2:2,3:2,1:0)

Tore:

0:1 Slavicek (Havlicek,Adebar K.)(1.),

1:1 Hu (Kulhanek)(24.),

2:1 Schirrmacher (Steiner,Stauder)(25.),

2:2 Zeiske, (Ottenbreit)(32.),

2:3 Przybyla (Slavicek)(34.),

3:3 Hlozek (Kokoska,Hu)(47.),

3:4 Sill (Pastachak)(50.),

4:4 LimbÃ¶ck (Schirrmacher)(51.),

5:4 Hu (Kulhanek,Hlozek)(56.),

5:5 Slavicek (Adebar D.,Havlicek)(59.),

6:5 Topol (SchÃ¤ffler,Hu)(63.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 12

ERC Sonthofen: 20

Zuschauer: 515

