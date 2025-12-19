Harry Lange Ã¼bernimmt den Trainerjob bei der DEG

DÃ¼sseldorf. (PM DEG) Die DÃ¼sseldorfer EG vermeldet einen neuen Headcoach: Harry Lange wird neuer Cheftrainer der Rot-Gelben.

Der 42-jÃ¤hrige kann auf viel Erfahrung im deutschen Eishockey zurÃ¼ckblicken und stand mit dem EC Bad Nauheim bereits im Finale der DEL2.

Der Deutsch-Ã–sterreicher gilt als hervorragender Eishockey-Trainer. Als Spieler war der StÃ¼rmer in den Jahren zwischen 2000 und 2018 in erster Linie fÃ¼r die Graz99ers (insgesamt 490 Spiele und zweimal nationaler Meister in Ã–sterreich) und fÃ¼r Bad Nauheim (290 Spiele, 135 Punkte) in der DEL2 im Einsatz.

Nach seiner aktiven Karriere konnte er trotz seiner noch relativ jungen Jahre bereits viele Erfahrungen als Trainer sammeln, darunter:

â€¢ Drei Jahre im Nachwuchs des EC Bad Nauheim

â€¢ Drei Jahre als Co-Trainer des EC Bad Nauheim

â€¢ Vier Jahre als Cheftrainer des EC Bad Nauheim. Hier gelang ihm u.a. 2023 nach einem Halbfinalsieg Ã¼ber die Kassel Huskies der Einzug ins Finale gegen den spÃ¤teren Meister Ravensburg.

â€¢ Zwischen 2024 und Herbst 2025 war er Chefcoach der Graz99ers. Bei seiner Freistellung Ende Oktober hatte er vier Punkte RÃ¼ckstand auf den TabellenfÃ¼hrer.

â€¢ Lange war zuvor auch einige Zeit im Trainerstab der Ã–sterreichischen und der Deutschen Nationalmannschaft.

Harry Lange erhÃ¤lt zunÃ¤chst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Bei sportlich positiver Entwicklung verlÃ¤ngert sich die Vereinbarung um eine weitere Spielzeit. Er wird bereits am morgigen Samstag seine Arbeit aufnehmen und beim Heimspiel am Sonntag gegen die WÃ¶lfe Freiburg (17:00 Uhr) an der Bande stehen.

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Andreas Niederberger: â€žWir hatten hervorragende GesprÃ¤che mit Harry Lange. Auch zwischen ihm und Rich Chernomaz stimmt die Chemie. Man hat sogleich gemerkt, dass Lange darauf brennt, nach DÃ¼sseldorf zu kommen, mit dem Team zu arbeiten und die sportliche Wende zu schaffen.â€œ

Harry Lange: â€žIch freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe. Ich kenne die DEL2 und weiÃŸ, wie eng es in dieser Liga zugeht und worauf es ankommt. Ich werde mir zunÃ¤chst ein Bild von der Mannschaft machen. Mir scheint, dass es vielleicht nur Kleinigkeiten sind, um die zweifellos vorhandenen QualitÃ¤ten des Teams wieder auf dem Eis sichtbar zu machen.â€œ

