Harry Kreis: „Insgesamt war es eine starke Teamleistung und Verbesserung zu gestern“ – MÃ¤nner-Nationalmannschaft unterliegt Slowakei knapp mit 1:3

Banska Bystrica. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel binnen 24 Stunden gegen die Slowakei eine knappe Niederlage hinnehmen müssen.

Vor 2.831 Zuschauern in der Tipsport Arena in Banska Bystrica endete das Länderspiel mit 1:3 aus deutscher Sicht. Torschütze für die DEB-Auswahl war Verteidiger Jimmy Martinovic, der sein erstes Länderspieltor erzielte. Am morgigen Freitagvormittag reist die Männer-Nationalmannschaft zurück nach Deutschland.

Die DEB-Auswahl zeigte über weite Strecken der Partie eine kompaktere Leistung im Vergleich zum Vortag. Vor allem in der Defensivzone ließ die deutsche Hintermannschaft wenig zu. Einzig bei den Offensivaktionen waren die Slowaken einen Tick effektiver als das deutsche Team und konnten sich so bis zur zweiten Pause eine 2:0-Führung herausarbeiten. Nach dem ersten Treffer der DEB-Auswahl lag der Ausgleich in der Luft. Kurz vor dem Ende der Partie trafen jedoch die Slowaken ins leere Tor, als Deutschland einen sechsten Feldspieler auf das Eis gebracht hatte.

Spiel-Übersicht Slowakei – Deutschland

• Torschützen: Jimmy Martinovic (43.)

• Schussverhältnis: Slowakei 26 – Deutschland 35.

• Strafminuten: Slowakei 2 – Deutschland 2.

• Starting Goalie: Hendrik Hane

• Kapitän: Alexander Blank (C), Boaz Bassen (A), Daniel Wirt (A).

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Alexander Blank.

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Heute haben wir besser im Positionsspiel und mit unserem Schläger gearbeitet. Dadurch konnten wir die Slowaken in deren Defensivzone festsetzen und gute Torchancen erarbeiten. Insgesamt war es eine starke Teamleistung und Verbesserung zu gestern, was auch das gegnerische Trainerteam nach dem Spiel anerkannt hat. Es sagt zudem schon viel aus, dass der gegnerische Torwart zum besten Spieler auf deren Seite ausgezeichnet wurde. Wir haben über die Tage hier genug Willen gezeigt und vielleicht hat es eben dieses erste Spiel gebraucht, um überhaupt reinzukommen. Wir haben danach einige Sachen angesprochen, die das Team heute wirklich gut umgesetzt hat.“

Torschütze Jimmy Martinovic: „Die Teamleistung heute war viel besser als gestern. Wir hätten heute sicherlich den Sieg holen können, wenn man das ganze Spiel betrachtet, am Ende war es etwas unglücklich für uns. Ein Sieg wäre mir viel lieber gewesen, als mein erstes Tor in einem Länderspiel zu erzielen. Dennoch habe ich mich darüber gefreut und nehme das schöne Gefühl des ersten Treffers mit.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV