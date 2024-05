Harry Kreis: „Alles in allem ist es jetzt ein gutes GefÃ¼hl mit einem Sieg nach Ostrava zu fahren“ – Erfolg im abschlieÃŸenden LÃ¤nderspiel gegen Frankreich

Weißwasser. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft hat die abschließende Partie der WM-Vorbereitung erfolgreich gestaltet. In der ausverkauften Eisarena Weißwasser besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Harold...

In der ausverkauften Eisarena Weißwasser besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis die Auswahl Frankreichs mit 4:3 nach Verlängerung. Dabei sahen die 2.975 Zuschauer ein intensives und temporeiches Spiel beider Teams, in dem das deutsche Team das bessere Ende für sich hatte. Am morgigen Dienstag reist die Nationalmannschaft weiter nach Ostrava, dem WM-Spielort der Gruppe B. Am kommenden Freitag, den 10. Mai 2024 startet das deutsche Team gegen die Slowakei in das WM-Turnier. Spielbeginn ist um 16:20 Uhr.

• Torschützen DEB: Frederik Tiffels (10./EQ), Leonhard Pföderl (34./EQ, 37./EQ), Dominik Kahun (63./EQ)

• Schussverhältnis: Deutschland 32 – Frankreich 16

• Strafminuten: Deutschland 4 – Frankreich 8

• Best Player Deutschland: Kai Wissmann

• Starting Goalie: Mathias Niederberger, ab 28. Minute Philipp Grubauer

• Kapitän/ Assistenten: Moritz Müller (C), Yasin Ehliz (A), Nico Sturm (A)

• Jubiläum: Yasin Ehliz absolvierte sein 100. Länderspiel.

• Zuschauerzahl: 2.975 (ausverkauft)

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Ich habe der Mannschaft zum Sieg gratuliert, sie haben heute hart gearbeitet. Es sind aber auch Fehler passiert, aus denen dann die Tore der Franzosen entstanden sind. Das können wir nicht mehr ändern und besser die Fehler passieren jetzt. Wir wollten gegen physisch starke Franzosen heute auch physisch stark dagegenhalten, ich finde das hat die Mannschaft gut umgesetzt. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet und wenige Schüsse auf unser Tor zugelassen. Alles in allem ist es jetzt ein gutes Gefühl mit einem Sieg nach Ostrava zu fahren.“

Torhüter Philipp Grubauer: „Wir haben heute richtig gut begonnen und kaum Torschüsse der Franzosen zugelassen. Auch im letzten Drittel haben wir ein gutes Spiel gemacht und haben wieder ein Stückchen mehr unserer Identität gefunden, was enorm wichtig ist, bevor es dann in Richtung WM geht. Der Sieg heute gibt uns ein gutes Gefühl, aber auch aus der Niederlage in Wolfsburg konnten wir viele Erkenntnisse mitnehmen und sind auch als Mannschaft wieder weiter zusammengewachsen. Den Schwung aus diesem Spiel wollen wir zur WM mitnehmen.“

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei | 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei | 4:5 n.V. (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland | 2:1 n. P. (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich | 3:5 (3:1, 0:3, 0:1)

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser I 4:3 n. V. (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)