Harri Pesonen verlässt die SCL Tigers nach der Saison 2025/26

Langnau. (PM SCL Tigers) Harri Pesonen wird die SCL Tigers nach Abschluss der Saison 2025/26 verlassen, da dem 37-jährigen Finnen seitens des Clubs kein neuer Vertrag mehr angeboten wird.

Die Tigers-Organisation spricht ihm bereits heute aufrichtigen Dank und höchsten Respekt für seinen langjährigen Einsatz im Trikot der SCL Tigers aus.

Pascal Müller, Leiter Sport SCL Tigers und SCL Young Tigers, sagt: „Durch die Teilnahme am Spengler Cup 2026 werden wir nächste Saison mit sieben Ausländern starten, wobei wir die zusätzliche Position gezielt mit einem Center besetzen wollen. Dieser Entscheid hat leider dazu geführt, dass wir Harri keinen weiteren Vertrag mehr anbieten konnten.“

Pesonen blickt auf elf Jahre im Schweizer Eishockey zurück, davon sieben Saisons in Langnau. Seit der Meisterschaft 2022/23 führte er die Mannschaft als Captain aufs Eis. Während seiner Zeit im Emmental prägte er das Team sportlich wie auch menschlich und übernahm eine zentrale Führungsrolle. Für die SCL Tigers absolvierte er in knapp sieben Saisons 364 Meisterschaftsspiele und erzielte dabei 131 Tore sowie 134 Assists. Sein täglicher Einsatz, seine Professionalität und seine Identifikation mit dem Club machten ihn zu einer wichtigen Persönlichkeit der Tigers-Organisation. Müller ergänzt: „Harri hat unsere Mannschaft als Spieler, als Captain und als Mensch über viele Jahre geprägt. Dafür gebührt ihm grosser Dank.“

Harri Pesonen: „Es ist eine grosse Enttäuschung für mich und meine Familie. Ich habe meine Zeit in Langnau sehr genossen, sowohl auf als auch neben dem Eis. Ich habe in diesen Jahren einige meiner besten Spiele gezeigt. Ich hatte die Ehre, Kapitän der Mannschaft zu sein, was diese Zeit für mich noch besonderer macht. Dafür bin ich sehr dankbar. Der Verein hat mich und meine Familie vom ersten Tag an hervorragend behandelt. Die Saison läuft noch, deshalb möchte ich mich darauf konzentrieren und in den verbleibenden Spielen mein Bestes für das Team geben. Dass ich gehe, ändert nichts an unserem Hauptziel für diese Saison: Unter die ersten Acht zu kommen und in Langnau die Playoffs zu spielen. Ich werde mich nach der Saison herzlich bedanken. Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung für den Endspurt.“

Die SCL Tigers und Harri Pesonen werden den gemeinsamen Weg bis zum Ende der Saison 2025/26 mit Überzeugung und sportlichem Ehrgeiz weitergehen. „Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch eine erfolgreiche Zeit vor uns haben und wünschen ihm und seiner Familie bereits heute alles Gute für die Zukunft“, hält Müller abschliessend fest.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!