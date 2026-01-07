Harold Kreis und Jeff MacLeod geben ihr Olympia-Aufgebot bekannt

MÃ¼nchen. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat das Aufgebot der MÃ¤nner-Eishockeymannschaft fÃ¼r die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina vom 6. bis 22. Februar 2026 festgelegt.

Den Vorschlag zur Nominierung hat der DEB beim Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) eingereicht. Die offizielle Nominierung fÃ¼r das Team Deutschland erfolgt am 20. Januar durch den DOSB.

25 Nationalspieler im Aufgebot fÃ¼r olympisches Eishockeyturnier

Bundestrainer Harold Kreis hat drei TorhÃ¼ter, acht Verteidiger und 14 StÃ¼rmer in den vorlÃ¤ufigen Kader berufen. Neun Athleten reisen aus Nordamerika nach Mailand und werden bis zum 7. Februar 2026 vor Ort erwartet. Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) wird erstmals seit 2019 wieder das Trikot der deutschen Nationalmannschaft tragen. Philipp Grubauer (Seattle Kraken), JJ Peterka (Utah Mammoth), Lukas Reichel (Vancouver Canucks), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning), Nico Sturm (Minnesota Wild) und Tim StÃ¼tzle (Ottawa Senators) komplettieren die Gruppe der Nationalspieler aus der NHL.

Neben Dominik Kahun, der beim Lausanne HC in der Schweiz aktiv ist, sind 15 Spieler aus der PENNY DEL bei Olympia mit dabei. Maximilian Franzreb, Alexander Ehl, Leon Gawanke, Lukas KÃ¤lble, Marc Michaelis und Justin SchÃ¼tz bilden die Gruppe der Spieler der Adler Mannheim. Von den EisbÃ¤ren Berlin stehen Korbinian Geibel, Jonas MÃ¼ller, Frederik Tiffels und Kai Wissmann im Aufgebot des DEB. Mathias Niederberger, Fabio Wagner und Tobias Rieder kommen von Red Bull MÃ¼nchen hinzu. Von den KÃ¶lner Haien sind Moritz MÃ¼ller und Parker Tuomie nominiert.

Bundestrainer Harold Kreis: â€žUnsere Aufgabe bei der Kaderplanung war, die Rollenverteilung im Olympia-Team zu definieren und aus unserer Sicht bestmÃ¶glich zu besetzen. Wir sind Ã¼berzeugt, mit diesem Aufgebot nun die ideale Zusammenstellung des Kaders fÃ¼r die Olympischen Spiele gefunden zu haben. Jetzt ist die Vorfreude bei uns allen groÃŸ, mit dieser Gruppe zusammenzuarbeiten und die gemeinsame Zeit der Vorbereitung in Bozen und Mailand optimal fÃ¼r den Turnierstart zu nutzen.â€œ

Christian KÃ¼nast, Vorstand Sport des DEB: â€žDie Zusammenstellung des Olympia-Kaders war aufgrund der gewachsenen Zahl an Nationalspielern aus der PENNY DEL anspruchsvoll und wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv damit beschÃ¤ftigt. Nach sorgfÃ¤ltiger AbwÃ¤gung haben wir uns bewusst fÃ¼r diese Spieler entschieden, weil wir Ã¼berzeugt sind, alle Rollen optimal besetzt zu haben. Unser Ziel ist es, als kompakte Einheit bei Olympia 2026 aufzutreten.â€œ

Olympia-Kader: Internationale Erfahrung und LÃ¤nderspiel-EinsÃ¤tze

Sieben Spieler des Aufgebots fÃ¼r 2026 waren bei Olympia 2022 in Peking Teil der DEB-Delegation (Dominik Kahun, Jonas MÃ¼ller, Moritz MÃ¼ller, Mathias Niederberger, Tobias Rieder, Frederik Tiffels und Fabio Wagner). Mit Dominik Kahun, Jonas MÃ¼ller und Moritz MÃ¼ller sind Ã¼berdies drei Spieler nominiert, die 2018 die Silbermedaille in Pyeongchang gewonnen haben. 16 Spieler des Kaders waren bei der Vizeweltmeisterschaft im Jahr 2023 dabei. Moritz MÃ¼ller weist die meisten LÃ¤nderspiel-EinsÃ¤tze auf (218), es folgen Dominik Kahun (110) und Fabio Wagner (95 Spiele).

Olympia-Camp in Bozen: Acht weitere Spieler verstÃ¤rken Aufgebot

Aufgrund der spÃ¤teren Anreise der NHL-Spieler nehmen acht Trainingsathleten am Olympia-Camp des DEB in Bozen (ITA) ab Samstag, den 31. Januar, teil. Die Spieler werden auch das Vorbereitungs-LÃ¤nderspiel gegen Italien am Mittwoch, den 4. Februar 2026, um 19:30 Uhr, mit dem Olympia-Kader bestreiten und reisen zurÃ¼ck nach Deutschland, sobald die Spieler aus Nordamerika in Mailand eingetroffen sind.

Folgende Spieler nehmen am Olympia-Camp in Bozen teil: Danjo Leonhardt, Stefan Loibl, Filip Varejcka (alle Straubing Tigers), Jonas Stettmer, Erik Mik (beide EisbÃ¤ren Berlin), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (beide Red Bull MÃ¼nchen) und Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters).

Olympia 2026: Spielplan der MÃ¤nner

Vorbereitung

04.02.2026 | 19:30 Uhr | Italien â€“ Deutschland (Bozen)

Tickets und Informationen: https://italia.hockey/

Olympia 2026 | MÃ¤nner Gruppe C

12.02.2026 | 21:10 Uhr | Deutschland â€“ DÃ¤nemark

14.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland â€“ Lettland

15.02.2026 | 21:10 Uhr | USA â€“ Deutschland

Zur offiziellen Website der Olympischen Winterspiele 2026: Website MilanoCortina2026

Olympia 2026: Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gibt Aufgebot bekannt

Der Deutsche Eishockey Bund e.V. (DEB) hat das Aufgebot der Frauen-Eishockeymannschaft fÃ¼r die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina vom 6. bis 22. Februar 2026 festgelegt.

Der entsprechende Vorschlag ist beim Deutschen Olympischen Sportbund e.V. (DOSB) eingegangen, der am 20. Januar die offizielle Nominierung fÃ¼r das Team Deutschland bekannt gibt.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat drei TorhÃ¼terinnen, acht Verteidigerinnen und zwÃ¶lf StÃ¼rmerinnen fÃ¼r das Turnier vorgeschlagen. Dabei setzt MacLeod auf ein erfahrenes Aufgebot mit bewÃ¤hrten KrÃ¤ften, die bei zahlreichen internationalen Turnieren zusammen auf dem Eis standen.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: â€žViele unserer Spielerinnen haben jahrelang konsequent darauf hingearbeitet und vieles dafÃ¼r gegeben, um bei Olympia dabei zu sein. Sie sind so sowohl als PersÃ¶nlichkeiten als auch als Team an den Aufgaben gewachsen. FÃ¼r Olympia in Mailand haben wir eine Gruppe von Athletinnen zusammen, die schon viele Turniere miteinander bestritten haben, und einige junge Spielerinnen, die sich in den vergangenen MaÃŸnahmen beweisen konnten. Wir sind Ã¼berzeugt von uns als Einheit und gehen mit groÃŸer Vorfreude in das olympische Eishockeyturnier.â€œ

Christian KÃ¼nast, Vorstand Sport des DEB: â€žNach zwÃ¶lf Jahren kehren unsere Frauen auf die olympische BÃ¼hne zurÃ¼ck. Das ist ein bedeutender Moment fÃ¼r den deutschen Eishockeysport. Dieses Team hat sich die Teilnahme hart erarbeitet. FÃ¼r alle Spielerinnen erfÃ¼llt sich mit der ersten Olympiateilnahme ein lang gehegtes Ziel. Wir sind stolz, mit dieser Gruppe dabei zu sein, und werden das Team mit aller Kraft unterstÃ¼tzen. Wir wollen auf dieser groÃŸen BÃ¼hne das Fraueneishockey bestmÃ¶glich prÃ¤sentieren.â€œ

Vierte Olympia-Teilnahme fÃ¼r DEB-Frauen

AngefÃ¼hrt wird die DEB-Auswahl von KapitÃ¤nin Daria GleiÃŸner, die bereits bei den Olympischen Winterspielen 2014 im Aufgebot stand, jedoch aufgrund einer Verletzung vorzeitig abreisen musste und kein Spiel bestritt.

Alle weiteren Spielerinnen stehen zum ersten Mal in einem Olympia-Kader. Das Frauen-Team ist insgesamt zum vierten Mal fÃ¼r Olympia qualifiziert. Die bislang letzte Teilnahme der DEB-Frauen datiert aus dem Jahr 2014 (Sotchi). Auch 2006 (Turin) und 2002 (Salt Lake City) war das deutsche Team dabei. Seit 1998 ist das Frauen-Eishockeyturnier Teil der Winterspiele.

Olympia-Camp in FÃ¼ssen, LÃ¤nderspiel gegen Japan in Peiting

Die Frauen-Mannschaft trifft sich am Montag, den 26. Januar 2026, am BundesstÃ¼tzpunkt FÃ¼ssen, um sich auf die Olympischen Winterspiele 2026 vorzubereiten. Die drei PWHL-Spielerinnen Sandra Abstreiter, Katarina Jobst-Smith und Laura Kluge stoÃŸen am Freitag, den 30. Januar 2026, zur Mannschaft. Zum Start des Olympia-Camps wird der Kader deshalb um zwei weitere Spielerinnen erweitert, die das Team in dieser Phase zusÃ¤tzlich unterstÃ¼tzen.

Im Rahmen der Vorbereitung findet am Freitag, den 30. Januar 2026, um 19:30 Uhr, das LÃ¤nderspiel gegen Japan in der Eissporthalle Peiting statt. Tickets fÃ¼r das Spiel sind online im DEB-Ticketshop erhÃ¤ltlich.

Am Samstag, den 31. Januar 2026, reist das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod nach Mailand. Turnierauftakt fÃ¼r die Frauen ist am Donnerstag, den 5. Februar 2026, um 12:10 Uhr, gegen Schweden. Im weiteren Verlauf der Vorrunde trifft die DEB-Auswahl auf Japan, Frankreich und Gastgeber Italien.

Olympia 2026: Spielplan der Frauen

Vorbereitung

30.01.2026 | 19:30 Uhr | Deutschland â€“ Japan (Peiting)

Tickets unter: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

Olympia 2026 | Frauen Gruppe B

05.02.2026 | 12:10 Uhr | Schweden â€“ Deutschland

07.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland â€“ Japan

09.02.2026 | 16:40 Uhr | Deutschland â€“ Frankreich

10.02.2026 | 16:40 Uhr | Italien â€“ Deutschland

