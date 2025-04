Harold Kreis: „Morgen mÃ¼ssen wir die Scheibe noch schneller bewegen“ – Erster Sieg in der WM-Vorbereitung fÃ¼r die DEB-Herren

Piešťany. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft hat das erste von zwei Länderspielen in der Slowakei gewonnen.

Vor 2.430 in Piešťany (SVK) lautete der Endstand aus Sicht der DEB-Auswahl 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Lukas Kälble und Alexander Ehl (2). Bereits am morgigen Donnerstag treffen beide Teams erneut aufeinander. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. MagentaSport überträgt live und kostenlos.

Im Tor erhielt heute Leon Hungerecker seinen ersten Einsatz der WM-Vorbereitung. Auch die für die zweite Phase nominierten Tobias Fohrler, Tobias Kälble und Tobias Rieder rückten in das Lineup. Die Slowakei startete stark ins Spiel und ging mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Im zweiten Drittel kam Deutschland besser ins Spiel und erzielte durch Lukas Kälble den verdienten Anschlusstreffer. Auch im Schlussdrittel blieb das Spiel hart umkämpft. Alexander Ehl traf zunächst zum Ausgleich und konnte im Powerplay in der 59. Minute den 3:2-Endstand markieren.

Spiel-Übersicht SVK – GER

• Torschützen Team GER: Lukas Kälble (27.), Alexander Ehl (52. / 59.)

• Schussverhältnis: Slowakei 26 – Deutschland 17

• Strafminuten: Slowakei 4 – Deutschland 10

• Starting Goalie: Leon Hungerecker

• Kapitän: Patrick Hager (C), Alexander Ehl (A), Maximilian Kastner (A)

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Alexander Ehl

• Zuschauerzahl: 2.430

Weitere Statistiken zum Spiel:

https://www.hockeyslovakia.sk/en/stats/matches/1122/kaufland-challenge-2025/match/152769/

Stimmen zum Spiel SVK – GER

Bundestrainer Harold Kreis: „Im ersten Drittel hatten die Slowaken die Oberhand, das war kein allzu guter Start von uns. Ab dem zweiten Abschnitt haben wir aggressiver agiert, die Scheibe tief und geradliniger gespielt. Somit konnten wir unser Forechecking besser einsetzen, was für uns ein wichtiger Teil unseres Spiels ist. Wir haben die Tore geschossen, als wir sie gebraucht haben und haben über 60 Minuten verdient den Erfolg geholt. Morgen müssen wir die Scheibe noch schneller bewegen, man hat hier in den Spielen auf diesem Niveau einfach keine Zeit.“

Stürmer Alexander Ehl: „Es war heute insgesamt eine sehr gute Teamleistung. Wir wussten, dass die Slowaken mit vollem Tempo rauskommen und uns es schwermachen. Wir sind aus meiner Sicht von Minute zu Minute besser geworden und haben am Ende verdient gewonnen. Morgen müssen wir dann von Beginn an bereit sein und unser Spiel noch mehr durchziehen. Dann haben wir beste Chancen, auch das zweite Spiel zu gewinnen.“

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft

10.04.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

12.04.2025 | 17:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

16.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland 2:3 (2:0, 0:1 0:2)

17.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

24.04.2025 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See)

26.04.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Düsseldorf)

Alle Partien der WM-Vorbereitung werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

