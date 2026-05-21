Harold Kreis, Frederik Tiffels, Maxi Kastner und Philip Grubauer blicken voraus auf das Spiel gegen die Ungarn

Zürich. (EM / MagentaSport) Nach den USA ist vor Ungarn.
Nach dem Punktgewinn gegen die USA schöpft das DEB-Team bei der Eishockey WM in der Schweiz neue Hoffnung.
Am Freitag trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf Ungarn. Harold Kreis, Frederik Tiffels, Maxi Kastner und Philip Grubauer mit einem kleinen Blick voraus bei MagentaSport.
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IIHF WM 2026 | Gruppenphase
Donnerstag, 21.05.2026
ab 16.00 Uhr: Lettland – Finnland
Freitag, 22.05.2026
ab 15.30 Uhr: Deutschland – Ungarn
Samstag, 23.05.2026
ab 19.30 Uhr: Deutschland – Österreich
Sonntag, 24.05.2026
ab 20.00 Uhr: Österreich – Finnland
Eishockey WM 20.05.2026: Schweiz – Österreich / Deutschland – USA
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