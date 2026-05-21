Harold Kreis, Frederik Tiffels, Maxi Kastner und Philip Grubauer blicken voraus auf das Spiel gegen die Ungarn

Zürich. (EM / MagentaSport) Nach den USA ist vor Ungarn.

Nach dem Punktgewinn gegen die USA schöpft das DEB-Team bei der Eishockey WM in der Schweiz neue Hoffnung.

Am Freitag trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf Ungarn. Harold Kreis, Frederik Tiffels, Maxi Kastner und Philip Grubauer mit einem kleinen Blick voraus bei MagentaSport.





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IIHF WM 2026 | Gruppenphase

Donnerstag, 21.05.2026

ab 16.00 Uhr: Lettland – Finnland

Freitag, 22.05.2026

ab 15.30 Uhr: Deutschland – Ungarn

Samstag, 23.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Österreich

Sonntag, 24.05.2026

ab 20.00 Uhr: Österreich – Finnland

Eishockey WM 20.05.2026: Schweiz – Österreich / Deutschland – USA