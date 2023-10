Harmonische Mitgliederversammlung beim EHC Freiburg

Artikel anhören Freiburg. (PM EHCF) Am Montagabend (16.10.2023) fand im VIP-Raum des EHC Freiburg die diesjährige Mitmitgliederversammlung statt. Knapp 100 Mitglieder folgten der Einladung...

Freiburg. (PM EHCF) Am Montagabend (16.10.2023) fand im VIP-Raum des EHC Freiburg die diesjährige Mitmitgliederversammlung statt.

Knapp 100 Mitglieder folgten der Einladung und erlebten einen harmonischen und informativen Abend. Nach der Begrüßung durch den Vorstand und der Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung folgte die Abarbeitung der Tagesordnung. Nach der Ehrung langjähriger Mitglieder folgten die Jahresberichte des Vorstands für die Saison/das Geschäftsjahr 2022/23. Neben dem Finanzbericht gab es Kurzberichte aller Abteilungen. Nach Bericht und Entlastung der Kassenprüfer wurde auch der Vorstand entlastet.

Unter Punkt 9 fand die Wahl des 2. Vorsitzenden sowie des Schatzmeisters statt. Die bisherigen Amtsinhaber Marc Esslinger (2. Vorsitzender) und Jens Ziser (Schatzmeister) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt und nahmen unter dem Applaus der Mitglieder die Wahl an. Gegenkandidaten gab es keine.

Auf sehr großes Interesse stießen die Tagesordnungspunkte „Aktuelle Situation in der Hallenfrage“ sowie „Überlegungen zur Auslagerung des Spielbetriebs der 1. Mannschaft in eine GmbH“. Nach 2 Stunden und 15 Minuten wurde die Mitgliederversammlung um 21.23 Uhr beendet.

Der alte und neue Schatzmeister Jens Ziser resümierte: „Unser Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022/23 ist mit einer schwarzen Null in schwierigen Zeiten – die vor allem aus deutlich gestiegenen Kosten resultieren – positiv zu bewerten.“ Dabei spielte ein absolutes Rekordjahr beim Publikumslauf – also dem Eislaufen der Menschen aus ganz Südbaden – die zentrale Rolle. „Südbaden hat ein sehr starkes Zeichen für den Eissport gesetzt“, bewertet Präsident Michael Müller die Rekordbesuche der Eisläufer aus der gesamten Region in der Echte Helden Arena; darunter zahlreiche Kinder, Jugendliche, Schulklassen und Kindergärten.

Am Ende des Abends bedankte sich der gesamte Vorstand ausdrücklich bei allen Mitarbeitenden des Vereins sowie den unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihre großartige Unterstützung, ohne die der EHC Freiburg nicht existieren könnte.

