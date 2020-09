Harald Wirtz: Vom Premium Partner der DEG zum aktiven Gestalter

Düsseldorf. (PM DEG) Die Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH holen den Unternehmer Harald Wirtz an Bord. Mit der ab sofort geltenden Vereinbarung wird Harald...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH holen den Unternehmer Harald Wirtz an Bord.

Mit der ab sofort geltenden Vereinbarung wird Harald Wirtz in ehrenamtlicher Funktion als Bevollmächtigter der Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH beratend zur Seite stehen.

Harald Wirtz ist bisher als langjähriger, leidenschaftlicher Fan und mittlerweile auch sein Unternehmen als Premium Partner der DEG bekannt. Seit dem Frühjahr ist Harald Wirtz auch Mitglied des Beirats der DEG Eishockey GmbH. Mit dem Beschluss der Gesellschafter soll die Entwicklung der GmbH weiter vorangetrieben werden. „Mit Herrn Wirtz hat die GmbH in der Vergangenheit ein enges und vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut“, begründet Gesellschafter Peter Hoberg die Entscheidung. „Er verfügt über eine hohe Expertise, speziell bei der Personalführung, aber auch in den Bereichen Strukturierung und Vertrieb. Wir alle freuen uns sehr über seine Unterstützung und die damit einhergehende Erweiterung der DEG-Familie“, so Hoberg weiter. Geplant ist, dass gemeinsam mit der Geschäftsführung neue Ideen entwickelt und insbesondere Bereiche wie Sponsoring und Hospitality zusätzliche Impulse bekommen.

„Ich freue mich, meine Leidenschaft nicht nur als Fan zu leben und als Premium Partner die DEG und ihre Fans zu unterstützen. Sehr gerne bringe ich ab sofort auch mein Know-how bei der DEG Eishockey GmbH ein. Ich möchte noch mehr Leute begeistern, sich mit mir für das Düsseldorfer Eishockey zu engagieren“, erklärt Harald Wirtz. „Ich freue mich, dass durch das beratende Engagement von Harald Wirtz unser DEG-Kompetenzteam noch weiter verstärkt wird. Ich bin mir sicher, dass Harald Wirtz aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seines Know-hows uns wertvollen zusätzlichen Input geben kann. Insbesondere in den aktuellen Krisenzeiten können wir über diese zusätzliche Unterstützung sehr dankbar sein“, äußert sich Stefan Adam, Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH.

Die Wirtz Medical GmbH ist ein spezialisierter Personaldienstleister für Fach- und Führungskräfte in allen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens. Der Firmensitz und eine der nunmehr zehn Niederlassungen liegen direkt im Herzen der Landeshauptstadt. Mit mittlerweile 700 Mitarbeitern wachsen das Unternehmen und das Niederlassungsnetz stetig weiter. Arbeiten mit Menschen, für Menschen. Das ist Wirtz Medical. Weitere Infos unter www.wirtz-medical.de.