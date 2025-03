Harald Wirtz: RÃ¼cktritt als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der DÃ¼sseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) Nachfolgend ein Statement von Harald Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH:

„Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH. Trotz der kaufmännischen Erfolge, die wir in den vergangenen Jahren erzielt haben, muss ich mich der Realität des sportlichen Abstiegs stellen.

Es ist uns in den zurückliegenden fünf Jahren gelungen, auf vielen Ebenen Fehler zu korrigieren und enorme Herausforderungen zu meistern. Ein Sportverein definiert sich jedoch nicht über wirtschaftlichen, sondern in erster Linie über den sportlichen Erfolg. Und somit trage ich als Geschäftsführer auch die Verantwortung für den möglichen sportlichen Abstieg. Die DEG benötigt einen Neuanfang, sowohl in der Geschäftsführung als auch in der strategischen Ausrichtung. Ich bin überzeugt, dass frische Impulse und ein neuer Führungsansatz notwendig sind, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Persönlich ist mir sehr wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass massive Drohungen und Hass im Sport nichts zu suchen haben. Ich danke allen, die mich in meiner Zeit unterstützt haben und wünsche der DEG aus ganzem Herzen viel Erfolg und jederzeit das notwendige Quäntchen Glück auf dem weiteren Weg.

Harald Wirtz

Geschäftsführender Gesellschafter

