HAPPYBET und Snaitech beginnen eine Partnerschaft im deutschen und Ã¶sterreichischen Sportwettenmarkt

2021 begann eine Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Gaming-Riesen Snaitech und der Marke HAPPYBET: Die beiden schufen eine Partnerschaft, um ein besseres Produkt anzubieten und dem Sportwettenmarkt einen besseren Produkt Mehrwert zu bieten.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden historischen Marken gehört einerseits HAPPYBET zu den ersten Anbietern von Sportwetten auf deutschem Territorium, die im Jahr 2020 die Lizenz erhalten haben, während es andererseits Snaitech gibt, der durch seinen etablierten Ruf über jahrzehntelange Tätigkeit auf italienischem Boden erweist sich als das ideale Schlepptau für den deutschen Manager.

Zu Beginn der Zusammenarbeit zwischen den beiden überstieg der Umsatz von HAPPYBET 19 Millionen, mit 100 Mitarbeitern und 200 Wettgeschäften auf dem Staatsgebiet. Snaitech ihrerseits kann jahrzehntelange Erfahrung im italienischen Spielesektor aufweisen, einer der wettbewerbsfähigsten, bei dem das Unternehmen dank des breiten Angebots an die Öffentlichkeit und eine vollständige Verbreitung in ganz Italien mit über 2.100 Verkaufsstellen und einem zertifizierten intuitive und sichere Gaming-Plattform.

Wie bewegt sich der Gaming-Markt in Österreich und Deutschland? Der Sektor scheint deutlich zu expandieren, mit einem erheblichen territorialen Wachstum, das zu seiner Regulierung führt, wie es in Italien in den 2000er Jahren der Fall war. Durch diese „Verbindung“ zwischen HAPPYBET und Snaitech erklärt das Unternehmen, das beide besitzt, Playtech, fest daran zu glauben, was es dem von Fabio Schiavolin geführten Unternehmen ermöglichte, nur im Jahr 2020 523 Millionen Euro zu erhalten.

Mit der Partnerschaft mit Snaitech, der neuen Marke und der Verbesserung des Produkts, beginnt HAPPYBET seinen Wachstumspfad und zählt auf ein breiteres Angebot, zu dem Snai mit einer aus technologischer Sicht innovativen Plattform beigetragen hat, die den italienischen Manager zu einem der maßgeblichsten und etabliertesten macht im Markt für digitale Spiele.

Für das deutsche Unternehmen begann die Entwicklung mit der Änderung des Namens von HPYBET zu HAPPYBET, dann wirkten sich die Änderungen auch auf das Logo aus, das überarbeitet wurde. Das neue Gaming-Portal ist sicherlich sicherer, intuitiver und auch unter dem Gesichtspunkt der Benutzererfahrung verbessert. Eine Online-Sportwettenplattform, die in der Tat einen Wendepunkt im Wachstum des deutschen Marktes markieren wird: Für jedes Ereignis von 1X2 bis Over/Under und viele mehr stehen Quoten zur Verfügung, die nicht nur für den Fußball, sondern auch für eine Vielzahl von Sportarten wie Basketball gelten. Volleyball, Eishockey, Tennis usw. nicht nur Chancen vor dem Spiel, sondern auch Live-Quoten, mit denen Sie im Laufe des Spiels wetten können.

Darüber hinaus bietet der deutsche Betreiber für jedes Sportereignis zusätzliche Informationen, die in Bezug auf Prognosen nützlich sind, und ermöglicht es Ihnen, mit Einzel- oder Kombinationswetten mit Wettsystemen und Mindesteinsätzen von 1,00 Euro bis zu einem Maximum von 50.000 Euro Auszahlung pro Ticket zu spielen. Für alle neuen Abonnenten gibt es Willkommensboni von 100 % bis zu 200 Euro.

Mit einem stärkeren und breiteren Angebot ist HAPPYBET bereit, sein volles Potenzial auf dem deutschen Markt auszudrücken und bietet ein transparentes, klares und verantwortungsbewusstes Spiel wie das von Snaitech in Italien.