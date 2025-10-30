Hannover Scorpions verpflichten zwei neue Spieler und setzen auf Andrej Strakhov als Interimstrainer

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich die kurzfristen Verpflichtungen der Spieler Pascal Aquin #26 und Carson McMillan #27 bekanntzugeben.

Beide stehen dem Team bereits am morgigen Heimspiel, 31. Oktober 2025 um 20 Uhr, gegen die Piranhas Rostock, zur VerfÃ¼gung.

Pascal, auch bekannt als der â€žflying frenchmanâ€œ, hat in den vergangenen drei Spielzeiten bereits fÃ¼r die Hannover Scorpions gespielt und ist somit dem Club und den Fans bestens vertraut. Seine Schnelligkeit und TorgefÃ¤hrlichkeit machen ihn zu einer wichtigen VerstÃ¤rkung fÃ¼r die Offensive.

Carson McMillan bringt ein enormes MaÃŸ an Erfahrung mit. Der vielseitige StÃ¼rmer, der auch in der Defensive eingesetzt werden kann, hat unter anderem in der NHL, in der AHL, in der DEL sowie in der DEL 2 eine Vielzahl an Spielen absolviert. DarÃ¼ber hinaus stand McMillan in der Saison 2017/18 mit Esbjerg Energy in 6 Spielen der Champions Hockey League auf dem Eis. In der Saison 2021/22 gewann er mit den LÃ¶wen Frankfurt die DEL 2 Meisterschaft und stieg in die DEL auf. Mit dieser internationalen und nationalen Erfahrung soll McMillan StabilitÃ¤t und wertvolle Spielintelligenz in die Mannschaft einbringen.

â€žWir sind sehr froh, dass Pascal und Carson so kurzfristig zur VerfÃ¼gung stehenâ€œ, so Sportchef Eric Haselbacher.

An diesem Wochenende wird Andrej Strakhov als Trainer an der Bande stehen. Andrej ist festangestellter Trainer des Stammvereins ESC Wedemark Scorpions e.V. und im Nachwuchs hauptamtlich tÃ¤tig.

Die Scorpions danken Andrej, der spontan und sofort zur VerfÃ¼gung stand und der Mannschaft helfen will.

â€žWir brauchen jetzt volle Konzentration und den RÃ¼ckhalt unserer Fansâ€œ, so der Interimstrainer zum anstehenden Wochenende, der von Jordan Knackstedt auf der Bank unterstÃ¼tzt wird.

