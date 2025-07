Hannover Scorpions verpflichten Top-Spielmacher Sahir Gill

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich, die Verpflichtung des 33-jährigen kanadischen Centers Sahir Gill bekanntzugeben.

Der 180cm große und 77kg schwere Stürmer wird mit der Trikotnummer 29 in der Scorpions-Offensive auflaufen und das kreative Zentrum im Team verstärken.

In der Saison 2023/24 krönte Gill seine herausragende Spielanlage mit dem Gewinn der slowakischen Meisterschaft mit dem HK Nitra. Besonders beeindruckend war seine Leistung in den Playoffs, in denen er mit den meisten Assists maßgeblich zum Titelgewinn seines Teams beitrug.

Von 2018 bis 2020 spielte Gill zwei Spielzeiten in der DEL (115 Spiele) bei den Augsburger Panthern, mit denen er auch an der Champions Hockey League teilnahm. Nach einem Zwischenstopp in der ICEHL, kam er für eine Saison in die DEL 2 zum EV Landshut, für den er in 55 DEL 2-Partien 59 Scorerpunkte sammeln konnte.

Headcoach Kevin Gaudet freut sich sehr über die Verpflichtung: „Sahir ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben. Ein erfahrener Center mit kreativer Spielübersicht und der Fähigkeit, unsere Offensive auf ein neues Level zu heben. Mit seiner Routine wird er unserem Spiel, besonders im Powerplay, zusätzliche Tiefe verleihen.“

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Hannover und darauf, meine Qualitäten als Spielmacher einzubringen. Die Scorpions sind ein Club mit großen Zielen, und ich möchte mit meinem Beitrag helfen, unsere Ambitionen zu verwirklichen.“, so Gill selbst nach der Unterschrift.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV