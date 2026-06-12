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Hannover Scorpions verpflichten Tobias Beck

12. Juni 20261 Mins read44
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Oskar Autio (35), Starbulls Rosenheim, pariert im Butterfly gegen David Cerny (29), Krefeld Pinguine, während Tobias Beck (50), Starbulls Rosenheim, den Crease absichert. - © Starbulls Rosenheim (Schirmer, Lion, Löffler)
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Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions haben für die kommende Spielzeit den Verteidiger Tobias Beck verpflichtet.

Der 23-Jährige wechselt in die Wedemark und verstärkt die Defensive des Teams zur neuen Saison.

Beck wurde in der Nachwuchsabteilung der Starbulls Rosenheim ausgebildet und gehörte dort über viele Jahre zu den Leistungsträgern. In seiner letzten U20-Saison führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Eis und erzielte in 33 Spielen insgesamt 28 Scorerpunkte.

Im Anschluss sammelte der gebürtige Priener beim EC Peiting in der Oberliga Süd wertvolle Erfahrung im Seniorenbereich. Durch konstant starke Leistungen konnte er sich dort für höhere Aufgaben empfehlen.

In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte Beck insgesamt 66 Einsätze in der DEL2 für die Starbulls Rosenheim. Dabei überzeugte der 1,73 Meter große und 85 Kilogramm schwere Defensivspieler nicht nur auf seiner angestammten Position in der Verteidigung, sondern zeigte auch seine Qualitäten als Außenstürmer. Diese Vielseitigkeit eröffnet den Hannover Scorpions zusätzliche Optionen und Flexibilität im Kader.

Mit Tobias Beck gewinnen die Hannover Scorpions einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der trotz seines Alters bereits über wertvolle Erfahrung im Seniorenbereich verfügt.
Rico Rossi über den Transfer:“Ich bin glücklich, einen weiteren jungen Spieler im Kader zu haben. Tobi ist defensiv sehr stabil und hat großes Potenzial, sich bei uns weiterzuentwickeln.”

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