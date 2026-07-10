Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Hannover Scorpions Hannover Scorpions verpflichten Pawel Dronia
Hannover ScorpionsTransfer-News

Hannover Scorpions verpflichten Pawel Dronia

10. Juli 20261 Mins read56
Share
Pawel Dronia - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions verstärken ihre Defensive mit dem erfahrenen Verteidiger Pawel Dronia (#67).

Der gebürtige Pole, der zudem die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, bringt umfangreiche Erfahrung aus nationalen und internationalen Wettbewerben mit nach Hannover.

Dronia wechselte erstmals zur Saison 2012/13 nach Deutschland und sammelte in der DEL wertvolle Erfahrungen bei den Schwenninger Wild Wings. Im weiteren Verlauf seiner Karriere war der 37-Jährige unter anderem in Frankfurt und Ravensburg aktiv und etablierte sich dort als verlässliche Größe in der Defensive. Außerdem holte er dort jeweils eine Meisterschaft.

Zuletzt stand Dronia bei den Bietigheim Steelers unter Vertrag, wo er in der Saison 2024/25 maßgeblich zum Aufstieg in die DEL2 beitrug. Mit konstant starken Leistungen gehörte er zu den zentralen Leistungsträgern seines Teams und zählte zu den besten Verteidigern der gesamten Oberliga. Auch in der vergangenen Spielzeit überzeugte der Linksschütze als stabiler Eckpfeiler im Defensivverbund der Steelers.

Darüber hinaus verfügt Dronia über große internationale Erfahrung: Mehr als 200 Einsätze für die polnische Nationalmannschaft unterstreichen seine Qualität und Routine auf höchstem Niveau.

Mit Pawel Dronia gewinnen die Hannover Scorpions einen defensivstarken, erfahrenen und international erprobten Spieler, der dem Team zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Pawel Dronia @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
467
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?

Share
Previous post ERC Sonthofen vermeldet ersten echten Neuzugang: Verteidiger Adam Zizka wechselt ins Oberallgäu

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ESV Burgau 2000Transfer-News

Drei junge Wilde werden Eisbären

Burgau. (PM ESV) Die Eisbären bauen ihren Kader für die kommende Saison...

By11. Juli 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Tobias Veit verteidigt für die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg vermeldet eine weitere Vertragsverlängerung, die eigentlich...

By11. Juli 2026
EHC BielTransfer-News

Mark Sever bleibt beim EHC Biel bis 2030

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat den Vertrag mit Stürmer Mark...

By11. Juli 2026
ESV Burgau 2000Transfer-News

Zwei Young Guns bleiben in Burgau

Burgau. (PM Eisbären) Torhüter Louis Waaßmann und Nachwuchsstürmer Luca Imminger bleiben dem...

By10. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten