Hannover Scorpions verpflichten Pawel Dronia

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions verstärken ihre Defensive mit dem erfahrenen Verteidiger Pawel Dronia (#67).

Der gebürtige Pole, der zudem die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, bringt umfangreiche Erfahrung aus nationalen und internationalen Wettbewerben mit nach Hannover.

Dronia wechselte erstmals zur Saison 2012/13 nach Deutschland und sammelte in der DEL wertvolle Erfahrungen bei den Schwenninger Wild Wings. Im weiteren Verlauf seiner Karriere war der 37-Jährige unter anderem in Frankfurt und Ravensburg aktiv und etablierte sich dort als verlässliche Größe in der Defensive. Außerdem holte er dort jeweils eine Meisterschaft.

Zuletzt stand Dronia bei den Bietigheim Steelers unter Vertrag, wo er in der Saison 2024/25 maßgeblich zum Aufstieg in die DEL2 beitrug. Mit konstant starken Leistungen gehörte er zu den zentralen Leistungsträgern seines Teams und zählte zu den besten Verteidigern der gesamten Oberliga. Auch in der vergangenen Spielzeit überzeugte der Linksschütze als stabiler Eckpfeiler im Defensivverbund der Steelers.

Darüber hinaus verfügt Dronia über große internationale Erfahrung: Mehr als 200 Einsätze für die polnische Nationalmannschaft unterstreichen seine Qualität und Routine auf höchstem Niveau.

Mit Pawel Dronia gewinnen die Hannover Scorpions einen defensivstarken, erfahrenen und international erprobten Spieler, der dem Team zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Pawel Dronia @ Elite Prospects