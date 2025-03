Hannover Scorpions treffen im Halbfinale auf die Heilbronner Falken

Mellendorf. (PM Scorpions) Bei den Heilbronner Falken treffen die Scorpions mit Thomas Supis und Robin Just auch wieder auf zwei „alte Bekannte“, die in der vorletzten Saison für die Scorpions im Einsatz waren.

Der Halbfinalgegner der schon letzten Saison, hatte in den Playoffs 23/24 den Scorpions alles abverlangt.

„Mit den Heilbronner Falken treffen wir auf den diesjährigen Meister der Oberliga Süd und damit mit Sicherheit auf den schwersten Gegner der verbleibenden Südvereine“, so Coach Kevin Gaudet.

„Wir wissen wie schwierig das diesjährige Halbfinale für uns wird“, so Gaudet „und werden uns äußerst gewissenhaft vorbereiten. Mein Team hat sich in den bisherigen Playoffs von Spiel zu Spiel gesteigert und wir werden alles daransetzen, mit der Unterstützung unserer Fans, auch in der Halbfinalserie alles zu geben und als geschlossene Einheit den Kampf gegen die Falken anzunehmen“, so der Headcoach.

Nach dem Auftaktspiel am Sonntag, den 30. März um 18:30 Uhr in Heilbronn, findet das 1. Heimspiel der Scorpions am Dienstag, dem 1. April um 20 Uhr, in der ARS Arena statt.

