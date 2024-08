Hannover Scorpions: The boys are back in town

Mellendorf. (PM Scorpions) Seit gestern sind sie alle an Board, die Spieler der Hannover Scorpions sind zu einem großen Teil in Langenhagen –nach teilweise...

Mellendorf. (PM Scorpions) Seit gestern sind sie alle an Board, die Spieler der Hannover Scorpions sind zu einem großen Teil in Langenhagen –nach teilweise abenteuerlicher Anreise- gelandet.

Gerade rechtzeitig, um am Freitag früh ab 10 Uhr am ersten Eistraining gemeinsam mit Coach Tobias Stolikowski teilnehmen zu können.

Teilweise war es nicht ganz einfach mit den Flügen aus Nordamerika nach Langenhagen zu kommen. Ein defektes Flugzeug, das in Washington repariert werden musste, oder ein aufziehender Sturm in Winnipeg führte zu einer Zeitverzögerung, durch die dann die Anschlussflüge weg waren, und das Gepäck teilweise auch.

„Jetzt ist aber alles OK“, so Coach Stolikowski und wir haben sogar auch noch rechtzeitig den medizinischen Eingangscheck aller Spieler bei der Heliosklinik in Hildesheim durchführen können.

Die Eisfläche ist von Eismeister Sven Heuer und seinem engagierten Team in tadellosem Zustand, sodass die Spieler am Freitag früh ab 10 Uhr erstmalig in der Saison 2024/25 aufs Eis gehen können.

„Mit der völlig neuen Schaltanlage haben wir einen Riesenschritt nach vorn gemacht um die Eisbereitung Energie sparender und gleichmäßiger steuern zu können“, so Eismeister Sven Heuer.

„Jetzt freuen sich die Jungs“, so Sportchef Eric Haselbacher, „dass sich die neuen und die alten Spieler auf dem Eis untereinander kennen lernen und schon beim ersten Test am Sonntag den 1. September gegen den letztjährigen DEL 2 Hauptrundenmeister Kassel Huskies eine engagierte Partie bieten werden.