Hannover Scorpions testen gegen Hamburg

Mellendorf. (PM Scorpions) Zum zweiten Testspiel der neuen Saison empfangen die Hannover Scorpions die Crocodiles Hamburg am kommenden Freitag (9. Sept) 20 Uhr in...

Mellendorf. (PM Scorpions) Zum zweiten Testspiel der neuen Saison empfangen die Hannover Scorpions die Crocodiles Hamburg am kommenden Freitag (9. Sept) 20 Uhr in der ARS Arena.

Nach dem ersten Test gegen das DEL2 Team, den Kassel Huskies, treffen die Gaudet-Schützlinge nun mit den Hamburgern auf ein Team, das ebenfalls in der Oberliga Nord an den Start geht.

„Für unser erstes Testspiel der Saison gegen Kassel bin ich mit der Leistung unserer Mannschaft durchaus zufrieden“, so Coach Kevin Gaudet nach der Begegnung. Nach einem ausgeglichenen Anfangsdrittel wurde mit Spielverlauf deutlich, dass die Kassel Huskies bereits ihr sechstes Testspiel bestritten und schon seit einigen Wochen länger auf dem Eis sind.

Das Ergebnis mit 0:4 entsprach dann auch nicht ganz dem Spielverlauf, hatten die Scorpions mit zwei Pfosten- und Lattentreffern und einem nicht gegebenen Tor durchaus Möglichkeiten, gegen Kassel zu scoren.

Knapp 1000 Gäste bei hochsommerlichen Temperaturen zeigen sehr deutlich das Interesse an den Hannover Scorpions, wie auch die äußerst gelungene Saisoneröffnungsveranstaltung mit über 500 Gästen. „Wir sind auch mit dem sportlichen Start in die Saison zufrieden“, so Sportchef Eric Haselbacher, der jetzt auf die beiden Begegnungen gegen Hamburg (9.9. Heimspiel, 11.9. Auswärtsspiel in Hamburg) gespannt ist, zumal die Hamburger am vergangenen Wochenende ihren Auswärtstest in Halle gewonnen haben.