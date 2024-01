Hannover Scorpions sprechen Stadionverbote aus!

Mellendorf. (PM Scorpions) Im Anschluss an das letzte Derby am 30.12.23, kam es in Mellendorf am Bahnhof zu Handgreiflichkeiten beider Fanlager. Nach enger Zusammenarbeit...

Mellendorf. (PM Scorpions) Im Anschluss an das letzte Derby am 30.12.23, kam es in Mellendorf am Bahnhof zu Handgreiflichkeiten beider Fanlager. Nach enger Zusammenarbeit mit der Polizei und dem DEB, haben die 6 (2 Indians Anhänger / 4 Scorpions Anhänger) ermittelten Personen nun langfristige Stadionverbote erhalten. Da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, können weitere, auch bundesweite, Stadionverbote folgen. Die Hannover Scorpions werden auch in der Zukunft hart gegen gewalttätige Anhänger, egal aus welchem Fanlager, vorgehen und dieses Verhalten nicht dulden. Unser Dank gilt den Verantwortlichen des Polizeikommissariats Mellendorf und der Ligenleitung des Deutschen Eishockey Bundes für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

„We are Family“ steht für gemeinsamen Spaß am Sport und für friedliches, respektvolles Miteinander in jeglicher Hinsicht!



