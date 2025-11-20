Hannover Scorpions erweitern Kader mit Karl Gärtner

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich, die Verpflichtung von Karl Gärtner bekanntzugeben.

Der Stürmer erhält ab sofort eine Förderlizenz von den Dresdner Eislöwen (DEL).

Karl Gärtner ist 19 Jahre alt und bringt mit 1,87 m Körpergröße und einem Gewicht von 88 kg bereits physische Präsenz auf das Eis. Der Linksschütze hat seine Ausbildung bei den Eisbären Juniors Berlin durchlaufen, bevor er zur Saison 2023/24 nach Dresden wechselte. In der vergangenen Spielzeit sammelte er in der U20 der Eislöwen in 49 Partien 19 Tore und 25 Vorlagen.

Rico Rossi, Headcoach der Hannover Scorpions: „Karl ist ein sehr junger und williger Spieler. Wir sind überzeugt, dass er unser Team bereichern wird und zusätzliche Tiefe in den Kader bringt!“

Auch Gärtner zeigt sich motiviert: „Ich freue mich riesig, bei den Scorpions Eiszeit zu bekommen. Diese Möglichkeit ist für meine Entwicklung enorm wichtig. Ich werde hart arbeiten, um dem Team zu helfen.“

