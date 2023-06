Hannover Scorpions bestätigen ihren „Königstransfer“

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 30 jährige Stürmer hat viel DEL und DEL 2 Erfahrung und ist ein Aufstiegsheld von Frankfurt aus der Saison 21/22...

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 30 jährige Stürmer hat viel DEL und DEL 2 Erfahrung und ist ein Aufstiegsheld von Frankfurt aus der Saison 21/22 als er sowohl der Topscorer der Hauptrunde als auch der Topscorer der Playoffs wurde!

Der Playoff-Spezialist Dylan Wruck, 175 cm groß und 75 kg schwer, war außerdem in der Saison 19/20 der Topscorer der gesamten Liga und wurde im Jahr 2020 zurecht zum Stürmer und zum Spieler des Jahres in der DEL 2 gewählt!



In seiner Vita stehen unter anderem 254 DEL Spiele indem er 116 Scorerpunkte und in der DEL 2 in 167 Spielen sogar ganze 249 Scorerpunkte erzielte. 2015 wurde er in seinem ersten Jahr in Deutschland innerhalb der DEL zum Rookie of the Year gewählt.

Bevor der Deutsch/Kanadier nach Deutschland kam, war er unter anderem von 2009 bis 2013 bei den Edmonton Oil Kings in der WHL. In den Jahren 2010 bis 2013 war Wruck immer einer der besten zwei Scorer seines Teams und konnte im Jahr 2012 sogar die Meisterschaft der WHL feiern.

„Dylan ist ein hochintelligenter Stürmer, der sehr schwer zu verteidigen ist. Wir werden viel Freude mit ihm haben.“, so Coach Kevin Gaudet hocherfreut über diesen Transfercoup.

Dylan Wrucks Karriere in Zahlen

2430 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.