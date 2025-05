„Hanni“ will noch mehr! Johannes KrauÃŸ bleibt ein Panther

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt kann auch in der Saison 2025/26 mit Johannes Krauß planen.

Die Oberbayern haben den Vertrag mit dem Stürmer um ein Jahr verlängert.

Im Sommer 2024 wechselte der Stürmer von seinem Heimatverein ESV Kaufbeuren aus der DEL2 an die Donau und konnte sich bei den Panthern schnell etablieren. In 61 Spielen für die Blau-Weißen gelangen ihm neun Scorerpunkte (vier Tore, fünf Vorlagen). Für die Ravensburg Towerstars, den Ingolstädter Kooperationspartner und Vizemeister der DEL2, lief er zudem acht Mal auf (zwei Tore, zwei Vorlagen).

„Johannes hat sich in seiner ersten DEL-Saison sehr gut entwickelt und war fester Bestandteil unseres Lineups. Er hat sich im Lauf der Saison immer mehr Eiszeit erarbeitet und wir trauen ihm zu, dass er weitere Schritte nach vorne machen und somit eine noch größere Rolle in unserem Team spielen kann“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

„Mit meiner ersten Saison in der DEL kann ich zufrieden sein, aber ich will noch mehr. In Ingolstadt sehe ich dazu gute Voraussetzungen. Sowohl was den Erfolg mit der Mannschaft angeht als auch meine individuelle Entwicklung. Ich zähle jetzt zwar nicht mehr zu den U23-Spielern, werde den Sommer aber nutzen, um hart zu arbeiten und mich in der neuen Saison weiter zu steigern“ sagt „Hanni“ Krauß.

Die Karriere von Johannes Krauß in Zahlen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV