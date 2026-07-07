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Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Hannes Uffelmann bleibt eine weitere Saison bei seinem Heimatverein

7. Juli 20261 Mins read17
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16 OCTOBER 2025 ALPS HOCKEY LEAGUE - SEASON 2025/26 UNTERLAND - RITTNER BUAM
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Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben für die Saison 2026/27 mit Hannes Uffelmann das nächste Eigengewächs bestätigt.

Der gebürtige Rittner geht bei den Blau-Roten in seine sechste Spielzeit.

Uffelmann hat, wie so viele seiner Rittner Mitspieler, die gesamte Jugendabteilung der Rittner Buam SkyAlps durchlaufen. Sein Debüt in der Alps Hockey League machte der mittlerweile 23-Jährige in der Saison 2020/21. In den folgenden Jahren gehörte er, mit Ausnahme der Saison 2021/22, in welcher er für das IHL-Farmteam SV Kaltern Rothoblaas auf Eis ging, zum Fixsortiment auf dem Ritten. Der spielintelligente Verteidiger steht mittlerweile bei 115 Spielen und neun Assists bei den Blau-Roten. Im vergangenen Sportjahr stand der Rechtsschütze in 45 Spielen auf dem Eis und lieferte fünf Assists.

Hannes Uffelmann ist ein intelligenter Verteidiger, der im Vorjahr seine bis dato beste Saison auf dem Ritten hatte. Daran soll er anknüpfen. Er macht so gut wie keine Fehler, ist technisch versiert und hat eine gute Übersicht“, loben die Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath den Abwehrspieler.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Hannes Uffelmann @ Elite Prospects

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