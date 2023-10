Handwerkertag und Halloween-Game Ice Dragons gegen Rostock und in Erfurt

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein stehen am kommenden Wochenende in der Oberliga Nord besonders stimmungsvolle Spiele auf dem Programm....

In der Freitagsbegegnung treffen die Ice Dragons ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ beim Handwerkertag auf die Rostock Piranhas, am Sonntag geht es zum Halloween-Game zum aktuellen Tabellenführer TecArt Black Dragons Erfurt. Dabei geht es für die Ostwestfalen darum, an die gute Leistung gegen die Tliburg Trappers vom vergangenen Sonntag anzuknüpfen und die vielen positiven Akzente mit in die nächsten Begegnungen zu nehmen, um nach fünf Niederlagen wieder erstmals zu punkten.



Bevor gegen die Rostock Piranhas der erste Puck fällt, steht bereits fest, dass die imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zur Herforder HockeyPrimeTime wieder rappelvoll sein wird. Wie in der vergangenen Saison, wird der Handwerkertag erneut sehr gut angenommen und auch der „normale“ Kartenvorverkauf verlief äußerst positiv. Die Ice Dragons werden also mit viel Rückendeckung in das Spiel gegen den Tabellenneunten gehen, der derzeit bei einem Spiel Rückstand 11 Zähler aufweist. Besonders in der Defensive zeigten sich die Ostseestädter sehr stark und ließen nur wenig Gegentreffer zu. Sollte es dem Herforder Team gelingen, ähnlich gut zu verteidigen, wie beim 2:3 gegen Tilburg, dann wartet auf die Zuschauer eine umkämpfte Begegnung.

Auch am Sonntag wird es eine stimmungsvolle Kulisse geben. Ab 16.00 Uhr sind die Ice Dragons zu Gast bei den TecArt Black Dragons Erfurt, die Gastgeber des Halloween-Games sind. Erfurt ist aktuell eine der positivsten Überraschungen der Saison und steht mit 23 Punkten an der Tabellenspitze der Oberliga Nord. Doch der Platz an der Sonne kommt nicht von ungefähr. Mit sehr viel Kampfgeist und einem kühlen Kopf bei knappen Spielständen, wurden insgesamt bereits sieben Siege eingefahren. Ausgerechnet gegen den HEV gab es im ersten Aufeinandertreffen ein 3:4 nach Verlängerung und obwohl die Begegnung gerade einmal drei Wochen her ist, hat sich auf Herforder Seite viel seitdem getan. Nach dem Erfolg in Erfurt folgte eine Niederlagenserie mit fünf verlorenen Begegnungen, eine Trainerfreistellung sowie ein deutlich positives Signal am vergangenen Sonntag und der daraus resultierenden Hoffnung der Herforder Fans auf die Wiederauferstehung des Eisdrachen. So darf man also gespannt sein, ob den Black Dragons die Revanche gelingt oder die Eishalle Erfurt ein gutes Omen für den HEV ist.

Tickets für die Freitagsbegegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet zudem eine Abendkasse. Beide Begegnungen werden selbstverständlich auch live auf www.sprade.tv übertragen.

