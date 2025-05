Hammond bleibt ein EislÃ¶weâ€“ Zweifacher DEL2-Meister geht mit in die PENNY DEL

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen können in ihrer Premierensaison in der PENNY DEL weiterhin auf Tariq Hammond zählen.

Der Vertrag mit dem Abwehrspieler ist um eine Spielzeit verlängert worden.

Hammond hat mit den Eisbären Regensburg und mit den Dresdner Eislöwen zwei Jahre in Folge den Titel in der DEL2 gewonnen. Der 31-Jährige war dabei immer eine verlässliche Größe in der Defensive. Mit einem Wert von +16 in der Plus-Minus-Statistik war Hammond bester Verteidiger der Eislöwen in der Hauptrunde und legte in den Playoffs auf dem Weg zum Meistertitel mit einer Wertung von +6 nach. Dies stellte den zweitbesten Wert im Team dar.

Tariq Hammond, Abwehrspieler Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich sehr auf meine zweite Saison in Dresden. Ich hatte das Glück, nun zweimal in Folge den Meistertitel in der DEL2 zu feiern. Der Schritt in die PENNY DEL fühlt sich deshalb richtig an. Ich bin gespannt auf die kommende Spielzeit, auf die Herausforderungen, die uns als Aufsteiger erwarten, und darauf, wie sich unser Kader entwickeln wird. Wir sind aber definitiv gekommen, um zu bleiben! Das wollen wir auch zeigen.“

In der abgelaufenen Saison war Hammond aber nicht nur defensiv eine Bank, sondern schaltete sich auch immer wieder offensiv gut ein. In der Hauptrunde erzielte er unter anderem in Weiden einen entscheidenden Treffer, der sein Team noch in die Verlängerung brachte. Insgesamt kommt der Deutsch-Kanadier auf 57 Einsätze für die Eislöwen, in denen er drei Tore selbst erzielte und zwölf Treffer vorbereitete.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Tariq war in der abgelaufenen Saison defensiv eine absolute Bank für uns und wir sind davon überzeugt, dass er genau das auch in der PENNY DEL für uns sein kann. Er hat ein gutes Gespür für Situationen, ein gutes Stellungsspiel und scheut sich nicht, seinen Körper einzusetzen. Seine Plus-Minus-Wertung von insgesamt +22 zeigt, dass deutliche mehr positive Dinge mit ihm auf dem Eis passieren, als negative.“

