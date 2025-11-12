Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd TSV Erding Gladiators Hammerspiele vor der Brust: In Heilbronn und gegen Selb zu Hause
TSV Erding Gladiators

Hammerspiele vor der Brust: In Heilbronn und gegen Selb zu Hause

12. November 20252 Mins read70
Share
Share

Erding. (PM Gladiators) Nach der Deutschland-Cup-Pause wollen die Erding Gladiators ein neues Kapitel aufschlagen.

In intensiven Gesprächen wurde die sportliche Situation analysiert und klar herausgearbeitet, woran es zuletzt haperte: fehlende Konsequenz, mangelnde Stabilität und zu wenig Entschlossenheit in entscheidenden Momenten. Genau das wird es brauchen, um an diesem Wochenende gegen zwei absolute Topteams der Oberliga Süd bestehen zu können.

Am Freitag (14.11., 19.30 Uhr) wartet mit den Heilbronner Falken eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Die Falken haben seit der 1:3-Niederlage in Erding einen beeindruckenden Lauf hingelegt und stehen mit 34 Punkten aus 15 Spielen auf Rang drei der Tabelle. Mit 66 erzielten Toren und einem Schnitt von 4,40 Treffern pro Spiel verfügt Heilbronn über eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Besonders das Powerplay ist brandgefährlich – mit einer Quote von 35,4 Prozent sind die Falken in dieser Disziplin ligaweit Spitzenreiter. Dreh- und Angelpunkt im Angriff ist Nolan Ritchie, der mit 27 Scorerpunkten vorangeht, während Calder Anderson und Thore Weyrauch die Offensive zusätzlich antreiben. Dahinter sorgt Torhüter Patrick Berger mit einer Fangquote von 93,8 Prozent für die nötige Sicherheit. Für die Gladiators bedeutet das, von Beginn an hellwach zu sein, unnötige Strafen zu vermeiden und in der eigenen Zone kompakt zu stehen.

Nur zwei Tage später steht das nächste Schwergewicht auf dem Programm: Am Sonntag (16.11., 18 Uhr) empfangen die Gladiators die Selber Wölfe in der Stadtwerke Erding Arena. Das Team von Ex-Erdinger Trainer Felix Schütz belegt aktuell den vierten Tabellenplatz mit 32 Punkten aus 15 Spielen und will nach kleineren Schwächephasen vor der Pause wieder voll angreifen. Selb überzeugt durch eine ausgeglichene Mannschaftsleistung, viel Physis und ein starkes Überzahlspiel. Besonders Erik Nemec mit 23 Punkten und Christopher Schutz mit 14 Toren sind ständige Gefahrenherde in der Offensive. Im Tor glänzt Michel Weidekamp, der mit einer Fangquote von 92,5 Prozent zu den besten Goalies der Liga zählt.

Für Erding wird es entscheidend sein, das Spiel einfach zu halten, aggressiv zu arbeiten und sich wieder mehr auf die Basics zu konzentrieren. Nur mit Einsatz, Laufbereitschaft und Leidenschaft können die Gladiators gegen die Favoriten aus Heilbronn und Selb bestehen. Die Pause wurde genutzt, um neue Impulse zu setzen – jetzt liegt es an der Mannschaft, diese auch auf dem Eis zu zeigen und wieder ein anderes Gesicht zu präsentieren.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

167
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Michal Čajkovský in Biancoblù bis zum Saisonende

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
TSV Erding Gladiators

Erding Gladiators in der Krise – Deutliche Niederlagen gegen Bayreuth und Füssen

Erding. (PM Gladiators) Die sportliche Talfahrt der Erding Gladiators hält an. Nach...

By3. November 2025
onesto Tigers BayreuthTSV Erding Gladiators

Shutout für Meier – Punkte bleiben in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Ohne Alex Barber und Jan Niklas Pietsch, die sich...

By1. November 2025
TSV Erding Gladiators

Gladiators vor richtungsweisendem Wochenende: Charakter zeigen in Bayreuth und gegen Füssen

Erding. (PM Gladiators) Nach der ernüchternden 2:5-Heimniederlage gegen die Tölzer Löwen stehen...

By30. Oktober 2025
Tölzer LöwenTSV Erding Gladiators

Gladiators enttäuschen beim 2:5 gegen Bad Tölz

Erding. (PM Gladiators) Das war deutlich zu wenig: Die Erding Gladiators haben...

By29. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten