Hammerspiele vor der Brust: In Heilbronn und gegen Selb zu Hause

Erding. (PM Gladiators) Nach der Deutschland-Cup-Pause wollen die Erding Gladiators ein neues Kapitel aufschlagen.

In intensiven Gesprächen wurde die sportliche Situation analysiert und klar herausgearbeitet, woran es zuletzt haperte: fehlende Konsequenz, mangelnde Stabilität und zu wenig Entschlossenheit in entscheidenden Momenten. Genau das wird es brauchen, um an diesem Wochenende gegen zwei absolute Topteams der Oberliga Süd bestehen zu können.

Am Freitag (14.11., 19.30 Uhr) wartet mit den Heilbronner Falken eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Die Falken haben seit der 1:3-Niederlage in Erding einen beeindruckenden Lauf hingelegt und stehen mit 34 Punkten aus 15 Spielen auf Rang drei der Tabelle. Mit 66 erzielten Toren und einem Schnitt von 4,40 Treffern pro Spiel verfügt Heilbronn über eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Besonders das Powerplay ist brandgefährlich – mit einer Quote von 35,4 Prozent sind die Falken in dieser Disziplin ligaweit Spitzenreiter. Dreh- und Angelpunkt im Angriff ist Nolan Ritchie, der mit 27 Scorerpunkten vorangeht, während Calder Anderson und Thore Weyrauch die Offensive zusätzlich antreiben. Dahinter sorgt Torhüter Patrick Berger mit einer Fangquote von 93,8 Prozent für die nötige Sicherheit. Für die Gladiators bedeutet das, von Beginn an hellwach zu sein, unnötige Strafen zu vermeiden und in der eigenen Zone kompakt zu stehen.

Nur zwei Tage später steht das nächste Schwergewicht auf dem Programm: Am Sonntag (16.11., 18 Uhr) empfangen die Gladiators die Selber Wölfe in der Stadtwerke Erding Arena. Das Team von Ex-Erdinger Trainer Felix Schütz belegt aktuell den vierten Tabellenplatz mit 32 Punkten aus 15 Spielen und will nach kleineren Schwächephasen vor der Pause wieder voll angreifen. Selb überzeugt durch eine ausgeglichene Mannschaftsleistung, viel Physis und ein starkes Überzahlspiel. Besonders Erik Nemec mit 23 Punkten und Christopher Schutz mit 14 Toren sind ständige Gefahrenherde in der Offensive. Im Tor glänzt Michel Weidekamp, der mit einer Fangquote von 92,5 Prozent zu den besten Goalies der Liga zählt.

Für Erding wird es entscheidend sein, das Spiel einfach zu halten, aggressiv zu arbeiten und sich wieder mehr auf die Basics zu konzentrieren. Nur mit Einsatz, Laufbereitschaft und Leidenschaft können die Gladiators gegen die Favoriten aus Heilbronn und Selb bestehen. Die Pause wurde genutzt, um neue Impulse zu setzen – jetzt liegt es an der Mannschaft, diese auch auf dem Eis zu zeigen und wieder ein anderes Gesicht zu präsentieren.

