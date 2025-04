Hammerbauer weiter im Trikot der Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Jan Hammerbauer war der erste Akteur, der im Mai 2024 für die im letzten Jahr neu aufgestellten onesto Tigers seine Zusage gab.

Nun hat der kürzlich 32 Jahre alt gewordene Angreifer seinen Kontrakt um eine weitere Spielzeit verlängert. Der in Kadan geborene Linksschütze ging erstmals in seiner Heimatstadt auf das glatte Parkett, bevor ihn sein weiterer Weg im Jugendbereich über Kladno nach Chomutov führte. Sein Profidebüt feierte der ehemalige tschechische Junioren-Nationalspieler dann wieder für Kadan, wo er drei Spielzeiten verbrachte. Über Lauterbach, wo er erstmals in der Saison 2017/2018 in Deutschland ein Engagement annahm, führte ihn sein Weg über Lindau zu den Selber Wölfen, mit welchen er 2020/2021 die Oberligameisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL2 feiern durfte. Als fünftbester Scorer mit 42 Punkten trug er einen entscheidenden Anteil zum damaligen Erfolg hinzu. Nach zwei Spielzeiten in Deutschlands zweithöchster Liga führte ihn sein Weg nach Passau, von wo er im Anschluss zurück nach Oberfranken, zu den onesto Tigers, wechselte. 27 Punkte, wovon er 11 Mal selbst traf und zu 16 weiteren Torerfolgen die Vorarbeit leistete, brachte der Linksschütze in der abgelaufenen Spielzeit auf sein persönliches Punktekonto.

„Jan ist ein zuverlässiger, kräftiger und großgewachsener Stürmer, der mit seiner Bullystärke, seiner Erfahrung und Reife eine Linie führen kann. Er verfolgt auf und neben dem Eis seine Ziele und arbeitet hart für das Team. Wir sind froh, dass sich Jan entschieden hat, eine weitere Saison für uns aufzulaufen“, weiß Coach Larry Suarez die Vorzüge des 1,90 Meter großen Linksschützen zu schätzen.

Hallo Jan, schön dich weiter in Bayreuth zu sehen. Dir hat es also gefallen in der Wagnerstadt?

Jan Hammerbauer: Ja, die Stadt ist sehr schön und hat viele Möglichkeiten. Ich war sehr zufrieden. Unsere Ergebnisse waren leider nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, aber ich bin überzeugt, dass wir uns in der kommenden Saison besser präsentieren werden.

Wie war es für dich, in ein Team zu kommen, das komplett neu zusammengewürfelt wurde?

Jan Hammerbauer: Ich kannte einige Jungs aus der Vergangenheit. Das war schon okay, aber natürlich ist es von Vorteil, wenn das Team bereits einen „Kern“ hat. Das ist jetzt gegeben und sicherlich gut für uns, was die kommende Spielzeit angeht.

Die abgelaufene Saison war mit Licht und Schatten versehen. Wie kann man es sich erklären, dass ihr ganz gute Auftritte hattet, aber eben auch Spiele, die sehr ernüchternd verlaufen sind?

Jan Hammerbauer: Das stimmt und ist schwer zu erklären. Wir waren natürlich selbst nicht zufrieden und haben immer wieder versucht, uns da rauszuziehen. Wir brauchen jetzt echten Teamgeist und müssen konstanter werden.

Du hast selbst 27 Punkte erreicht. Wie zufrieden warst du mit deiner eigenen Leistung in der vergangenen Saison?

Jan Hammerbauer: Ich habe mich körperlich und geistig sehr gut gefühlt. Natürlich hätte es besser laufen können was meine persönliche Punktausbeute angeht, aber es geht ums Team. Darauf müssen wir achten, dann werden auch die Ergebnisse kommen.

Die Sommerpause dauert noch an. Wie verbringst du die nächste Zeit und wie wird dein Sommertraining verlaufen?

Jan Hammerbauer: Derzeit verbringe ich viel Zeit mit der Familie und beschäftige mich mit Arbeiten an meinem Haus. Es bleibt genug Zeit um jeden Tag zu trainieren, aber ab Juni startet die Sommervorbereitung dann richtig.

Jan, vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir noch eine schöne Sommerpause und freuen uns, wenn wir dich bald wieder im Tigerkäfig begrüßen dürfen.

-av-

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig

Torhüter:

Verteidiger: Michal Spacek

Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann, Jan Hammerbauer

