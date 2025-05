Hammer! Wojciec Stachowiak wechselt in die NHL!

Ingolstadt. (PM ERCI) ERC-Stürmer Wojciech Stachowiak wird den ERC Ingolstadt verlassen.

Der 25-jährige Stürmer hat einen Vertrag in der NHL unterschrieben und wird in die beste Eishockey-Liga der Welt wechseln.

„Das eine Auge weint, das andere lacht“, sagt Sportdirektor Tim Regan. „Der Abgang von ‚Wojo‘ ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein herber Verlust. Gleichzeitig aber überwiegt der Stolz. Sein Wechsel in die NHL ist eine große Auszeichnung – nicht nur für ihn, sondern auch uns als Club. Wir danken ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für sein neues Abenteuer nur das Beste.“

Wojciech Stachowiak wechselte 2020 zum ERC Ingolstadt und lief in 281 Partien für die Panther auf. Mit seinen unnachgiebigen und energetischen Fähigkeiten spielte er sich schnell in die Herzen der Fans. Insgesamt kommt der Nationalspieler auf 54 Tore und 72 Vorlagen bei den Blau-Weißen.

„Ich habe es in Ingolstadt geliebt. Die Stadt, die Fans, die Organisation, die Menschen hier. Ich bin beim ERC zu dem Spieler und Menschen geworden, der ich heute bin und sehr dankbar für die vergangenen Jahre. Jetzt bietet sich mir eine einmalige Chance, meinen großen Traum, in der NHL zu spielen, zu ermöglichen. Diese möchte ich wahrnehmen. Dennoch ist eines klar: Ich werden den ERC immer in meinem Herzen behalten“, sagt Wojciech Stachowiak.

Die Tampa Bay Lightning haben ihn mit einem Einjahresvertrag auf Einstiegsniveau verpflichtet, das gab Vizepräsident und General Manager Julien BriseBois heute bekannt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Seine Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV