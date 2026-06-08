Hammer-Transfer: Nach fast 1200 NHL-Spielen kehrt Marcus Johansson heim zu Färjestad BK

Karlstad. (FBK) Einer aus den eigenen Reihen kehrt heim. Marcus Johansson ist bereit für die Saison 26/27 und kehrt nach einer langen Karriere auf höchstem Niveau zu Färjestad BK zurück.
Von Karlstad zur NHL und zurück
Marcus Johansson begann seine Karriere in Skåne, doch erst bei Färjestad BK machte er die ersten Schritte in Richtung Weltspitze. Bereits als Teenager wurde er in die Jugendabteilung des FBK aufgenommen, wo er sich schnell einen Namen machte und einen Platz im A-Team ergatterte.
Er gehörte 2009 zum schwedischen Meisterteam, bevor ihn seine Karriere in die NHL und zu einer langen Laufbahn auf höchstem Niveau führte. Für Washington, New Jersey, Boston, Buffalo, Minnesota und Seattle bestritt er insgesamt 1183 Spiele und erzielte dabei 220 Tore und bereitete 397 Treffer mit vor.
Zudem war er Stammspieler bei Tre Kronor und sammelte wertvolle internationale Erfahrung.
Nun kehrt er in seine Heimat Karlstad und zu dem Verein zurück, wo alles begann.
Seine Karriere in Zahlen
Source: Marcus Johansson @ Elite Prospects
|Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027
Leave a comment