Hammer-Transfer: Nach fast 1200 NHL-Spielen kehrt Marcus Johansson heim zu Färjestad BK

Karlstad. (FBK) Einer aus den eigenen Reihen kehrt heim. Marcus Johansson ist bereit für die Saison 26/27 und kehrt nach einer langen Karriere auf höchstem Niveau zu Färjestad BK zurück.

Von Karlstad zur NHL und zurück

Marcus Johansson begann seine Karriere in Skåne, doch erst bei Färjestad BK machte er die ersten Schritte in Richtung Weltspitze. Bereits als Teenager wurde er in die Jugendabteilung des FBK aufgenommen, wo er sich schnell einen Namen machte und einen Platz im A-Team ergatterte.

Er gehörte 2009 zum schwedischen Meisterteam, bevor ihn seine Karriere in die NHL und zu einer langen Laufbahn auf höchstem Niveau führte. Für Washington, New Jersey, Boston, Buffalo, Minnesota und Seattle bestritt er insgesamt 1183 Spiele und erzielte dabei 220 Tore und bereitete 397 Treffer mit vor.

Zudem war er Stammspieler bei Tre Kronor und sammelte wertvolle internationale Erfahrung.

Nun kehrt er in seine Heimat Karlstad und zu dem Verein zurück, wo alles begann.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marcus Johansson @ Elite Prospects

66 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro