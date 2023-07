Hamm und Kassel bleiben Kooperationspartner

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies werden die fruchtbare Kooperation der vergangenen Saison mit dem Oberligisten fortsetzen und auch in der kommenden Saison mit...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies werden die fruchtbare Kooperation der vergangenen Saison mit dem Oberligisten fortsetzen und auch in der kommenden Saison mit den Eisbären zusammenarbeiten.

Vergangene Saison sammelten mit Fabian Ribnitzky, Oleg Leon Tschwanow, Lars Reuß und Tom Geischeimer vier Spieler der Huskies zusätzliche Spielpraxis bei den Eisbären. Aus deren Kader stießen im Laufe der Saison Goalie Sebastian Wieber und Verteidiger Samuel Dotter als Verstärkung zu den Schlittenhunden. Sam Dotter hat sich mit seinen starken Auftritten für einen DEL2-Vertrag empfohlen und wechselt bekanntermaßen zur kommenden Saison fest an die Fulda.

Ziel ist es nun, die gute Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Ein Pool junger Huskies-Spieler wird für die Westfalen spielberechtigt sein. Gleichzeitig soll jungen talentierten Hammer Spielern die Möglichkeit gegeben werden, DEL2-Luft zu schnuppern.

Um die fortbestehende Kooperation zu feiern, möchten wir alle Sponsoren und Dauerkarteninhaber der Hammer Eisbären recht herzlich zu unserem Saison Kick-Off mit Skills-Competition am 13.08.2023 in die Kasseler Eissporthalle einladen. Dort wird sich das Team der Kassel Huskies und ein Teil der Hammer Eisbären zum ersten Mal in der aktuellen Spielzeit den Zuschauern präsentieren. Unter allen Fans versteigern wir zugunsten der Hammer Eishockeyjugend ein Huskies Gameworn-Jersey von Samuel Dotter aus der vergangenen Spielzeit.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Die Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, den Hammer Eisbären, war vergangene Saison sehr erfolgreich, wir werden unseren gemeinsamen Weg auch kommende Saison fortführen. Oberste Priorität wird für beide Organisationen weiterhin die Entwicklung junger Spieler sein, die bei beiden Teams zum Einsatz kommen werden.“

Sportlicher Leiter der Hammer Eisbären Ibrahim Weißleder: „Ich bin äußerst erfreut, die Zusammenarbeit mit den Kassel Huskies fortzuführen. Diese Zusammenarbeit ist ein großer Schritt nach vorne für die Hammer Eisbären und wird uns dabei helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen und unseren Spielern beste Bedingungen zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass diese Kooperation mit den Kassel Huskies für beide Seiten von großem Nutzen sein wird und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir unsere Vereine stärken, den Eishockeysport fördern und spannende neue Kapitel in der Geschichte unserer Teams schreiben.“

